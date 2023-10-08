بنصف الثمن .. مزاد سيارات حكومى جديد| اعرف التفاصيل

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة مزاد جديد للسيارات يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر الجاري، تابعة لجهات حكومية مختلفة.

ويتبع مزاد السيارات المقام يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر الجاري، مزاد النيابة العامة لقسم شرطة الهرم، والنيابة العامة لمركز شرطة رأس البر، و النيابة العامة مركز شرطة كفر سعد .

ويضم مزاد النيابة العامة لـ قسم شرطة الهرم ، كلا من 2 هيونداي النترا 2012 ، 2 ميتسوبيشي لانسر 2007 ، نصر 127 ، مرسيدس 300 صالون ، جيب شيروكي 1999 ، فيات 132 ، تويوتا جيب ، 2 نصر 128 ، بيجو605 مطموس ، 2 ميتسوبيشي لانسر 2008 ، حطام سيارة غير معلوم ، لادا صالون ، بيجو 305 ، ايسوزو ، بيجو 504 ، دايهاتسو 1990 ، فيات بولونيز ، ميني كوبر 2003 ، نيسان صني 2008 ، هيونداي النترا 2013 ، هيونداي فيرنا 2013 ، كيا سيراتو2010 ، هيونداي أكسيل 1996 ، هيونداي فيرنا 2007 ، جيب شيروكي 2000 ، دايو نوبيرا ، 7 تكاتك ، 10 فسبا بنزين واحد سلندر خردة ، 20 موتوسيكل بنزين واحد سلندر خردة .

أما مزاد النيابة العامة لمركز شرطة رأس البر، فيضم 10 موتوسيكلات متنوعة مختلفة بعض المواتير بها نواقص ولا ترخص ، ويضم مزاد النيابة العامة مركز شرطة كفر سعد، كلا من ميتسوبيشي لانسر ، فيات 128 صالون ، 6 شيفروليه بيك أب ، تويوتا ميكروباص 14 راكب ، 2 هوندا صالون ، لادا ملاكي ، فيات ملاكي ، فيات ريجاتا ، شيفروليه أوبترا ، مرسيدس 200 صالون ، فورد بيك أب ، 3 شيفروليه شاسيه طويل ، 2 هيونداي فيرنا ، نيسان بيك أب ، كيا ملاكي ، مرسيدس E200 ، بيجو ملاكي ، 3 مازدا بيك أب ، بيجو 504 – داتسون ملاكي ، سوزوكي سويفت ، دايو لانوس ، ميتسوبيشي بيك أب ، مرسيدس 200 ، صيني بيك أب – تويوتا ميكروباص ، جيب فورد ، جرار زراعي ، هوندا ملاكي.

ويعقد مزاد السيارات فى الثانية عشرة ظهرا ، وسيقام المزاد في نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة .

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي .

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.

وعلى كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة .

ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجهة الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع .