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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

10 آلاف جنيه أوفربرايس بيستون  B70

بيستون B70 موديل
بيستون B70 موديل 2023

شهدت سوق السيارات المحلي خلال الفترة الأخيرة، حالة من الركود؛ بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السيارات، ومع هذه التخبطات داخل الأسواق، قَلَّت ظاهرة الـ"أوفر برايس" بشكل كبير؛ نتيجة عدم وجود بيع وشراء من الأساس.

بيستون B70 موديل 2023

ومؤخرا مع بدء ظهور موديلات 2024 المجمعة محليا داخل السوق المصري، عادت ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى على بعض الطرازات الشهيرة والتي تعتبر أكثر مبيعا وعليها الطلب متزايد .

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ومن بين طرازات السيارات التي يوجد عليها الأوفر برايس ، حاليا داخل السوق المصري ، تأتى السيارة بيستون B70 موديل 2023 ، والتي تأتى من ضمن السيارات السيدان الرياضية .

بيستون B70 موديل 2023

وياتى الأوفر برايس على السيارة بيستون B70 موديل 2023 ، 10 ألف جنيه على بعض الفئات السعرية والتجهيزات والمعرض الذي تباع السيارة فيه .

بيستون B70 موديل 2023

وتعتمد سيارة بيستون B70 موديل 2023 على ناقل حركة مكون من 7 سرعات تعمل بشكل أوتوماتيكي، مع تقنية الجر الامامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 169 حصانا.

 

حصلت سيارة بيستون B70 موديل 2023 على عدة تجهيزات تتضمن، نظام صوتي ترفيهي، شاشة تتوسط قمرة القيادة، زجاج كهربائية لجميع النوافذ، خاصية الغلق المركزي "سنتر لوك"، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء.

بيستون B70 موديل 2023

وتحتوي السيارة بيستون B70 موديل 2023 على مكابح ABS و EBD، مع منظومة الحماية AIRBAGS، بالاضافة إلى تجهيزات تتضمن فتحة سقف، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن لسهولة التحكم، وكاميرا للمتباعة ومساعدة قائد السيارة.

بيستون B70 موديل 2023

اما عن السعر الرسمى للسيارة بيستون B70 :

- أوتوماتيك / STANDARD 2023 بسعر 1,025,000 جنيه 

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعر 1,135,000 جنيه   

- أوتوماتيك / DELUXE 2023 بسعر 1,199,000 جنيه       

- أوتوماتيك / PREMIUM 2023 بسعر 1,295,000 جنيه

سوق السيارات بيستون B70 موديل 2023 موديلات 2024

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