تفاصيل عودة معرض جنيف الدولي للسيارات 2023

افتتح معرض جنيف الدولي للسيارات والمعروف الآن باسم معرض قطر، ابوابه في مدينة الدوحة القطرية يوم 5 اكتوبر الجارى ، والذى سيستمر حتى 14 اكتوبر القادم .

معرض جنيف الدولي للسيارات 2023

وتعتبر الدور الحالية والتى تنظمها قطر لـ معرض جنيف للسيارات ، هى دور استثنائية ، بعد التوقف الذى دام اربع اعوام ودورات متتالية خلال جائحة الكورونا .

ويقام المعرض في قطر،بموجب اتفاقية وقعتها الدوحة في عام 2021، مع الشركة المنظمة لمعرض جنيف الدولي للسيارات، مدتها 10 سنوات.

معرض جنيف الدولي للسيارات 2023

وتنص الإتفاقية على إقامة الفعالية البالغ عمرها 118 سنة كل سنتين بداية من 2023. في العام المقبل، سيُستأنف معرض الربيع في سويسرا بعدما كان يقام سنوياً حتى تفشي وباء كورونا.

من أبرز التدشينات التي رأيناها مؤخراً في المعرض هي تويوتا GR سوبرا ولامبورجيني هوراكان ايفو وعدة سيارات حصرية جداً من شركات برابوس ومانسوري الألمانية لتعديل السيارات.

معرض جنيف الدولي للسيارات 2023

وتتنوع فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات 2023 ما بين عرض أحدث الإصدارات في عالم السيارات وعقد العديد من المسابقات؛ حيث سيتضمن الفعاليات التالية:

- معرض للسيارات: يأتي بمشاركة أكثر من 30 علامة تجارية حول العالم.

- معرض للسيارات الكلاسيكية: ذات الأصول قطرية وعربية، وسيشهد عرض إكسسوارات السيارات من متحف السيارات في قطر.

- منتدى تصميم المستقبل: الذي يتم بالشراكة بين متحف قطر للسيارات وكار ديزاين؛ لمناقشة مستقبل تصميم السيارات في العالم.

- سباقات حصرية: منظمة بالشراكة مع الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية في حلبة لوسيل الدولية.

- فعالية مغامرات الطرق الوعرة: وتتضمن عرض حصري للسيارات، والقيادة على الطرق الوعرة، والتزلج على الرمال، وركوب الجِمال، وعربات الكثبان الرملية، والعروض المباشرة المشوقة

- عروض City Playground: تتضمن أنشطة مختلفة موكب التميز، والفعاليات المذهلة، والترفيه، والعروض الحيّة في كل مكان في درب لوسيل الشهير

- موكب التميز : يجمع 100 سيارة من سيارات الأحلام والطرز الفريدة على مسافة 1.3 كيلومتر في درب لوسيل.

معرض جنيف الدولي للسيارات 2023

والجدير بالذكر انه تم تأسيس معرض جنيف للسيارات في عام 1905 وأمسى سريعاً أحد أهم الفعاليات السنوية للسيارات حول العالم، مع مشاركة معظم شركات السيارات الرئيسية واستعراض سياراتهم الرياضية والخارقة والحصرية في المعرض.

ويتزامن افتتاح المعرض هذا العام في الدوحة مع سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1، والذي سينطلق في السادس من أكتوبر القادم.. وتنوي قطر رعاية مجموعة من الفعاليات الجديدة والمشوقة على هامش المعرض تشمل تجارب للقيادة على الكثبان الرملية والتضاريس الوعرة وما إلى ذلك.