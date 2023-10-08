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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوفر برايس على أسعار سيتروين سي اليزيه

سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه موديل 2023

شهدت سوق السيارات المحلي خلال الفترة الأخيرة، حالة من الركود؛ بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السيارات، ومع هذه التخبطات داخل الأسواق، قَلَّت ظاهرة الـ"أوفر برايس" بشكل كبير؛ نتيجة عدم وجود بيع وشراء من الأساس.

سيتروين سي اليزيه موديل 2023

ومؤخرا مع بدء ظهور موديلات 2024 المجمعة محليا داخل السوق المصري، عادت ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى على بعض الطرازات الشهيرة والتي تعتبر أكثر مبيعا وعليها الطلب متزايد .

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ومن بين طرازات السيارات التي يوجد عليها الأوفر برايس ، حاليا داخل السوق المصري ، تأتى السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023، والتي تأتى من ضمن السيارات السيدان الرياضية .

سيتروين سي اليزيه موديل 2023

ويتراوح الأوفر برايس على السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023، ما بين 70 الف جنيه الى 120 الف جنيه ، على حسب الفئة السعرية لها ، بالاضافة الى المعرض او التجار الذى يبيع السيارة .

سيتروين سي اليزيه موديل 2023

وتستمد السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 ، قوتها من محرك 1600 سي سي 4 سلندر مع قوة اجمالية تصل الي 115 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

 

وتاتى السيارة السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 ، بالعديد من المميزات من التجهيزات ، مثل شاشة عرض 7 بوصة ومثبت للسرعة وتكييف مانيوال أو ديجيتال، و 4 سماعات وبلوتووث وUSB.

سيتروين سي اليزيه موديل 2023

وتضم السيارة السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023، عدد من وسائل الامان والحماية من بينها ، حساسات للركن في الخلف وفرامل ABS وEBD و2 ايرباج وسنتر لوك وكاميرا في الخلف.

سيتروين سي اليزيه موديل 2023

اما السعر الرسمى للسيارة سيتروين سي اليزيه

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعر 674,000 جنيه     

- أوتوماتيك / COMFORT 2024 بسعر 689,000 جنيه     

- أوتوماتيك / LUXURY 2023 بسعر 729,000 جنيه         

- أوتوماتيك / LUXURY 2024 بسعر 749,000 جنيه

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