للمصريين بالخارج.. خصم 70% على نيسان قشقاي الجديدة.. صور

أعلن مجلس الوزراء الموافقة على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى بنفس المميزات والتسهيلات التى حصل عليها المستفيدون فى المرة الأولى.

نيسان قشقاي موديل 2023

وينص القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج، بتخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات.

وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

نيسان قشقاي موديل 2023

وتأتى السيارة نيسان قشقاي موديل 2023 ، واحدة من أهم السيارات التى يبحث عنها المغتربون للاتيان بها إلى مصر واستيرادها.

وتأتى الوديعة الدولارية للسيارة نيسان قشقاي موديل 2023 ، ذات الفئة الكاملة بسعر 6.997 دولار ، أما الفئة المتوسطة 6.799 دولار ، وتأتى الفئة الأساسية بسعر 6.601 دولار .

وتعمل نيسان قشقاي موديل 2023 بخيار وحيد للمحرك بنزين أربع اسطوانات سعة 1.2 لتر ينتج 117 حصان وعزم دوران 165 نيوتن متر يتصل بناقل حركة CVT مع الدفع الأمامي .

نيسان قشقاي موديل 2023

ويبلغ تسارع نيسان قشقاي موديل 2023 من صفر إلى 100 كم 10.9 ثانية وتبلغ السرعة القصوى 185 كم / س، و يبلغ إستهلاك الوقود لكل 100 كم 5.6 لتر وتبلغ سعة خزان الوقود 65 لتر .

وتأتى الابعاد الخارجية للسيارة نيسان قشقاي موديل 2023 بطول 4394 مم وعرض 1806 مم وارتفاع 1595 مم وقاعدة عجلات 2646 مم ووزن كلي 1459 كجم .

نيسان قشقاي موديل 2023

تشمل أنظمة الأمان في السيارة نيسان قشقاي موديل 2023 منها وسادة هوائية للمشاة ، نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال ، نظام EBD لتوزيع قوة الفرامل ، مثبتات في الصندوق الخلفي ، مساند الرأس أوتوماتيكية ، وسائد هوائية ، مصابيح الفرامل التكيفية ، إنذار لمنع السرقة ، كاشف التصادم ، مانع الحركة ، التحكم في الجر .