عربيات أكل العيش.. مزاد سيارات حكومى جديد| تفاصيل

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة مزاد جديد للسيارات يوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، تابعة لجهات حكومية مختلفة.

ويتبع مزاد السيارات المقام يوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، مديرية الطرق والنقل بكفر الشيخ، ورئاسة مركز ومدينة طنطا، ومصلحة الضرائب على المبيعات طنطا الغربية، وكلية الهندسة جامعة طنطا، والإدارة الصحية بالمحلة الكبرى، ومديرية الزراعة في طنطا، ومستشفى بنها الجامعي، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي ببنها.

ويأتي مزاد سيارات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ببنها ليضم ميتسوبيشي دوبل كابينة 2000، أما مزاد مستشفى بنها الجامعي فيضم نيسان بيك أب موديل 1980، ومزاد مديرية الزراعة في طنطا يضم موتوسيكل CZ موديل 2003، وموتوسيكل جاوا موديل 2001، وموتوسيكل جاوا موديل 1989 و1993 و2001 و1990 و1998 و2000 و1990 و1985 و1999 و1989، وموتوسيكل CZ موديل 1988، وإيسوزو بيك أب 1987 و1986 ، وشيفروليه بيك أب 1990.

أما عن مزاد الإدارة الصحية بالمحلة الكبرى، فيضم ميتسوبيشي بيك أب 1978، وداتسون بيك أب 1983، ومزاد كلية الهندسة جامعة طنطا يضم فيات 131 موديل 1984، أما مزاد مصلحة الضرائب على المبيعات طنطا الغربية، فيضم ايكولان ميني باص 2010، وجاك J5 ميني باص 2009.

ويأتي مزاد رئاسة مركز ومدينة طنطا، ليضم ميتسوبيشي بيك أب1997، ومزاد مديرية الطرق والنقل بكفر الشيخ، يضم ايسوزو بيك أب 1984، ونيسان بيك أب 1984.

ويعقد مزاد السيارات فى الثانية عشرة ظهرا، وسيقام المزاد في نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة.

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار)، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.

وعلى كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط؛ دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة.

ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد، وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجهة الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع.