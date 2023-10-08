احتفال فريق Commanders MC للموتوسيكلات بالذكرى الـ 7 للتأسيس

شهدت مدينة 6 اكتوبر ، إقامة أكبر تجمع لمحبى رياضة الموتوسيكلات والمركبات بصفة عامة ، خلال احتفالية فريق Commanders MC بالذكرى السنوية السابعة على تأسيس الفريق الذى يضم المئات من بايكرز مصر .

احتفالية فريق Commanders MC السابعة

وضمت احتفالية فريق Commanders MC السابعة ، تجميع كل محبى رياضة السيارات والموتوسيكلات فى مصر ، بالاضافة الى تواجد العديد من السيارات الكلاسيكية والسيارات المعدلة والسوبر كار بالاضافة إلى سيارات الرالى .

واستمتع الجميع باحتفالية فريق Commanders MC السابعة ، من خلال مشاركة المعلومات و مشاهدت احدث ما توصلت اليه هذه الرياضة فى مصر من امكانيات ومهارات للبيكرز وقائدى السيارات .

احتفالية فريق Commanders MC السابعة

وقال محمد خليفة board member & Group Secretary بفريق Commanders MC ، ان جميع الفرق المشاركة خلال احتفاليتهم بالذكرى السابعة للتاسيس تعبر عن بايكرز مصر ، وان الجميع يزور بعض لتبادل الخبرات والمعلومات .

احتفالية فريق Commanders MC السابعة

وأضاف خليفة أن الهدف من الايفنتات المختلفة لبيكرز مصر بالعموم هى مساعدة من يريد قيادة الموتوسيكلات وتغير المفاهيم المغلوطة عند البعض ، بأن بيكرز مصر من اكثر قائدى الموتوسيكلات تنظيما .

احتفالية فريق Commanders MC السابعة

وتابع محمد فاروق ، أن احتفالية فريق Commanders MC السابعة ، تم دعوة جميع اصدقائهم بها للاحتفال معهم ، والاستمتاع بكافة النشاطات التى قدمت هذا اليوم .

احتفالية فريق Commanders MC السابعة

وأكدت رغدة الجزار، أن احتفالية فريق Commanders MC السابعة ، تعتبر من أهم التجمعات فى مصر خلال الفترة الأخيرة، لأنها تضم جميع فئات الاوتو موتيف فى مصر، وهذا يعتبر من امتع الاشياء لمحبى رياضات المحركات.

احتفالية فريق Commanders MC السابعة

ولمشاهدة احتفالية فريق Commanders MC ، لاحتفالهم بالذكرى السنوية السابعة ، فى التقرير التالى :