احتفال فريق Commanders MC للموتوسيكلات بالذكرى الـ 7 للتأسيس

شهدت مدينة 6 اكتوبر ، إقامة أكبر تجمع لمحبى رياضة الموتوسيكلات والمركبات بصفة عامة ، خلال احتفالية فريق Commanders MC بالذكرى السنوية السابعة على تأسيس الفريق الذى يضم المئات من بايكرز مصر .
وضمت احتفالية فريق Commanders MC السابعة ، تجميع كل محبى رياضة السيارات والموتوسيكلات فى مصر ، بالاضافة الى تواجد العديد من السيارات الكلاسيكية والسيارات المعدلة والسوبر كار بالاضافة إلى سيارات الرالى .
واستمتع الجميع باحتفالية فريق Commanders MC السابعة ، من خلال مشاركة المعلومات و مشاهدت احدث ما توصلت اليه هذه الرياضة فى مصر من امكانيات ومهارات للبيكرز وقائدى السيارات .
وقال محمد خليفة board member & Group Secretary بفريق Commanders MC ، ان جميع الفرق المشاركة خلال احتفاليتهم بالذكرى السابعة للتاسيس تعبر عن بايكرز مصر ، وان الجميع يزور بعض لتبادل الخبرات والمعلومات .
وأضاف خليفة أن الهدف من الايفنتات المختلفة لبيكرز مصر بالعموم هى مساعدة من يريد قيادة الموتوسيكلات وتغير المفاهيم المغلوطة عند البعض ، بأن بيكرز مصر من اكثر قائدى الموتوسيكلات تنظيما .
وتابع محمد فاروق ، أن احتفالية فريق Commanders MC السابعة ، تم دعوة جميع اصدقائهم بها للاحتفال معهم ، والاستمتاع بكافة النشاطات التى قدمت هذا اليوم .
وأكدت رغدة الجزار، أن احتفالية فريق Commanders MC السابعة ، تعتبر من أهم التجمعات فى مصر خلال الفترة الأخيرة، لأنها تضم جميع فئات الاوتو موتيف فى مصر، وهذا يعتبر من امتع الاشياء لمحبى رياضات المحركات.
ولمشاهدة احتفالية فريق Commanders MC ، لاحتفالهم بالذكرى السنوية السابعة ، فى التقرير التالى :