كسرت المليون .. 5 سيارات مستعملة في السوق المصري.. صور

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا؛ ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة .

وخلال السطور التالية سنتعرف على أفضل ٥ سيارات كسرت المليون داخل السوق المحلى المصرى .

1- اوبل جراند لاند

اوبل جراند لاند

تدعم السيارة أوبل جراند لاند موديل 2019 ، بمحرك سعة 1.2 لتر بقوة 130 حصان وعزم دوران 230 نيوتن.متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات وبنظام جر أمامي للعجلات.

وتستهلك السيارة أوبل جراند لاند موديل 2019 وقوداً بنسبة 5.5 لتر لكل 100 كم ، و تتوفر بخيار أخر لمحرك ديزل سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصان وعزم دوران 300 نيوتن.متر يستهلك وقوداً بمقدار 4.6 لتر لكل 100 كم .

أما سعر السيارة السيارة أوبل جراند لاند موديل 2019 ، فتباع بسوق السيارات المستعمل بمتوسط سعر مليون و50 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للسيارة وفئتها السعرية .

2- ام جى اتش اس

ام جى اتش اس

وتعتمد السيارة ام جي اتش اس موديل 2020، على محرك 4 سلندر بشكل خطي سعة لترين مع تيربو يصدر منه قوة 231 حصان و 360 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل ناقل حركة اوتوماتيكي من 6 سرعات .

أما سعر السيارة السيارة ام جي اتش اس موديل 2020، فتباع بسوق السيارات المستعمل بمتوسط سعر مليون و50 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للسيارة وفئتها السعرية .

3- تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

وتحصل سيارة تويوتا كورولا موديل 2021 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 120 حصان ، وعزم اقصي للدوران 154 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حكرة أوتوماتيك من فئة CVT .

وتتسارع السيارة تويوتا كورولا موديل 2021 من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 10.8 ثانية .

أما سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 2021 ، فتباع بسوق السيارات المستعمل بمتوسط سعر مليون و 100 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للسيارة وفئتها السعرية .

4- بيجو 5008

بيجو 5008

تعتمد السيارة بيجو 5008 موديل 2019 ، على محرك THP ذى 4 سلندرات سعة 1.6 لتر مع شاحن تيربو، وتبلغ قوة هذا المحرك 165 حصاناً عند 6000 دورة فى الدقيقة، بينما يبلغ عزمه الأقصى 240 نيوتن متر عند 1400 دورة فى الدقيقة، ويتم نقل القوة من المحرك للعجلات عن طريق ناقل أوتوماتيكي لست سرعات.

ويمكن للسيارة بيجو 5008 موديل 2019 ، الانطلاق بالسيارة من السكون وصولاُ لسرعة 100 كم / ساعة خلال 8.9 ثانية.

أما سعر السيارة بيجو 5008 موديل 2019 فتباع بسوق السيارات المستعمل بمتوسط سعر مليون و 300 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للسيارة وفئتها السعرية .

5- كيا سبورتاج

كيا سبورتاج

تتزود السيارة كيا سبورتاج موديل 2020 ، بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 140 نيوتن/ متر، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة سباعي السرعات أتوماتيك، و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى .

وتتسارع السيارة كيا سبورتاج موديل 2020 من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة فى غضون 11.1 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أما سعر السيارة كيا سبورتاج موديل 2020 فتباع بسوق السيارات المستعمل بمتوسط سعر مليون و350 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للسيارة وفئتها السعرية .