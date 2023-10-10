سنة أولى مشروع.. أسعار سيارات سوزوكي فان موديل 2024

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوزوكي ، عن الأسعار الجديدة للسيارة سوزوكي فان موديل 2024 .

سوزوكي فان موديل 2024

وتعتبر السيارة سوزوكي فان موديل 2024 ، ذات مساحة داخلية فسيحة ومريحة، مع إمكانية تعديل المقاعد وتوسيع مساحتها حسب الحاجة إذا تم استخدامها في شحن البضائع.

وتستمد السيارة سوزوكي فان موديل 2024، قوتها من محرك 4 سلندر 1000 سي سي، ودفع أمامي، و بقوة 44 حصانا، و عزم دوران 75 نيوتن متر، و ناقل حركة يدوي 5 سرعات أو أوتوماتيكي 4 سرعات.

سوزوكي فان موديل 2024

وتأتى السيارة سوزوكي فان موديل 2024 ، بسعة الشحن 33.5 قدم مكعب.

تأتي السيارة سوزوكي فان موديل 2024، بتقنيات حديثة مثل نظام الملاحة وشاشة تعمل باللمس ومنافذ USB ، و نظام معلومات وترفيه 7 بوصة ، بلوتوث ، نوافذ كهربائية ، أقفال كهربائية ، مرايا كهربائية ، عجلات فولاذية مقاس 15 بوصة .

سوزوكي فان موديل 2024

وتضم السيارة سوزوكي فان موديل 2024 مستويات الأمان، حيث تتضمن ميزات مثل نظام مانع الانزلاق ونظام مكابح مانعة للانغلاق ABS.

أسعار السيارة سوزوكي فان موديل 2024

* سوزوكي فان- ذات الـ 7 مقاعد

- الفئة الأولى بسعر 283 ألف جنيه.

- الفئة الثانية “بلس” بسعر 288 ألف جنيه.

- سوزوكي «البيك أب» بسعر 278 ألف جنيه.

- فئة الفان “بضائع” بسعر 282 ألف جنيه.