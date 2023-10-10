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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سنة أولى مشروع.. أسعار سيارات سوزوكي فان موديل 2024

سوزوكي فان موديل
سوزوكي فان موديل 2024

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوزوكي ، عن الأسعار الجديدة للسيارة سوزوكي فان موديل 2024 .

سوزوكي فان موديل 2024

وتعتبر السيارة سوزوكي فان موديل 2024 ، ذات مساحة داخلية فسيحة ومريحة، مع إمكانية تعديل المقاعد وتوسيع مساحتها حسب الحاجة إذا تم استخدامها في شحن البضائع.

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وتستمد السيارة سوزوكي فان موديل 2024، قوتها من محرك 4 سلندر 1000 سي سي، ودفع أمامي، و بقوة 44 حصانا، و عزم دوران 75 نيوتن متر، و ناقل حركة يدوي 5 سرعات أو أوتوماتيكي 4 سرعات.

سوزوكي فان موديل 2024

وتأتى السيارة سوزوكي فان موديل 2024 ، بسعة الشحن 33.5 قدم مكعب.

تأتي السيارة سوزوكي فان موديل 2024، بتقنيات حديثة مثل نظام الملاحة وشاشة تعمل باللمس ومنافذ USB ، و نظام معلومات وترفيه 7 بوصة ، بلوتوث ، نوافذ كهربائية ، أقفال كهربائية ، مرايا كهربائية ، عجلات فولاذية مقاس 15 بوصة .

سوزوكي فان موديل 2024

وتضم السيارة سوزوكي فان موديل 2024 مستويات الأمان، حيث تتضمن ميزات مثل نظام مانع الانزلاق ونظام مكابح مانعة للانغلاق ABS. 

أسعار السيارة سوزوكي فان موديل 2024

* سوزوكي فان- ذات الـ 7 مقاعد

- الفئة الأولى بسعر 283 ألف جنيه.

- الفئة الثانية “بلس” بسعر 288 ألف جنيه.

- سوزوكي «البيك أب» بسعر 278 ألف جنيه.

- فئة الفان “بضائع” بسعر 282 ألف جنيه.

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