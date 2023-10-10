بسعر آيفون .. اشترى سيارة كيا موديل 2000

ارتفعت خلال الفترة الماضية اسعار الهواتف المحمولة بشكل ملحوظ ، كاى سلعة اخرى ارتفعت أسعارها مؤخرا ، لكن هناك هاتف من أكثر الهواتف المحمولة إثارة للجدل وهو آيفون الذى وصلت اسعاره إلى مبالغ خرافية.
ووصل الهاتف iPhone 15 Pro Max الى قرابة 100 الف جنيه ، بعد اضافة الأوفربرايس عليه من قبل التجار، ليصل سعره بذلك الى سعر سيارة من الممكن ان يتم شرائها بسعر 100 الف جنيه .
وبالفعل تباع السيارة كيا برايد موديل 2000 بهذا السعر ، داخل السوق المحلى المصرى ، بسبب ارتفاع الاسعار بعد ان كانت تباع العام الماضى بنصف هذا الثمن .
تاتى السيارة كيا برايد موديل 2000 بابعاد خارجية بطول 3565 مللى متر، و عرض 1605 مللي متر، و ارتفاع 1460 مللي متر، و طول الإطار الخلفي يبلغ 1395 مللي متر، و طول الإطار الأمامي 1385 مللي متر.
ويتوافر داخل السيارة كيا برايد موديل 2000 هاتشباك محرك بسعة 1100 سي سي، و تبلغ القوة الحصانية 88 حصان، و يبلغ عزم الدوران 141 نيوتن وذلك عند 4000 لفة في الدقيقة الواحده.
وتتميز السيارة كيا برايد موديل 2000 هاتشباك بالشكل الخارجي المناسب، و الاقتصادية، وهي عائلية ومريحة للغاية وبها خط مائل في السقف مما يزيد من الشعور باتساع السيارة، و عفشة رياضية تجعلها تتلائم مع كافة الطرق وذلك ناتج عن ارتفاع السيارة عن الأرض.
كما تضم السيارة كيا برايد موديل 2000 مكابح أو فرامل صغيرة الحجم ، بجانب قوة عزل الصوت الخارجي عن السيارة، و تتميز باتساع الشنطة الخلفية من أجل استيعابها الكثير من الأغراض.