عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسعر آيفون .. اشترى سيارة كيا موديل 2000

كيا برايد موديل 2000
كيا برايد موديل 2000

ارتفعت خلال الفترة الماضية اسعار الهواتف المحمولة بشكل ملحوظ ، كاى سلعة اخرى ارتفعت أسعارها مؤخرا ، لكن هناك هاتف من أكثر الهواتف المحمولة إثارة للجدل وهو آيفون الذى وصلت اسعاره إلى مبالغ خرافية.

كيا برايد موديل 2000

ووصل الهاتف iPhone 15 Pro Max الى قرابة 100 الف جنيه ، بعد اضافة الأوفربرايس عليه من قبل التجار، ليصل سعره بذلك الى سعر سيارة من الممكن ان يتم شرائها بسعر 100 الف جنيه .

txt

سنة أولى مشروع.. أسعار سيارات سوزوكي فان موديل 2024

txt

عربيات أكل العيش.. مزاد سيارات حكومى جديد| تفاصيل

txt

بالسوق الآن .. أفضل 5 سيارات بـ 300 ألف جنيه

txt

احتفال فريق Commanders MC للموتوسيكلات بالذكرى الـ 7 للتأسيس

txt

إلحق الفرصة.. 70% خصما علي نيسان باترول

وبالفعل تباع السيارة كيا برايد موديل 2000 بهذا السعر ، داخل السوق المحلى المصرى ، بسبب ارتفاع الاسعار بعد ان كانت تباع العام الماضى بنصف هذا الثمن .

كيا برايد موديل 2000

تاتى السيارة كيا برايد موديل 2000  بابعاد خارجية بطول 3565 مللى متر، و عرض 1605 مللي متر، و ارتفاع 1460 مللي متر، و طول الإطار الخلفي يبلغ 1395 مللي متر، و طول الإطار الأمامي 1385 مللي متر.

ويتوافر داخل السيارة كيا برايد موديل 2000 هاتشباك محرك بسعة 1100 سي سي، و تبلغ القوة الحصانية 88 حصان، و يبلغ عزم الدوران 141 نيوتن وذلك عند  4000 لفة في الدقيقة الواحده.

كيا برايد موديل 2000

وتتميز السيارة كيا برايد موديل 2000 هاتشباك بالشكل الخارجي المناسب، و الاقتصادية، وهي عائلية ومريحة للغاية وبها خط مائل في السقف مما يزيد من الشعور باتساع السيارة، و عفشة رياضية تجعلها تتلائم مع كافة الطرق وذلك ناتج عن ارتفاع السيارة عن الأرض.

كيا برايد موديل 2000

كما تضم السيارة كيا برايد موديل 2000 مكابح أو فرامل صغيرة الحجم ، بجانب قوة عزل الصوت الخارجي عن السيارة، و تتميز باتساع الشنطة الخلفية من أجل استيعابها الكثير من الأغراض.

الهواتف المحمولة iPhone 15 Pro Max كيا برايد موديل 2000 كيا برايد اسعار ايفون ايفون بسعر سيارة سيارة بسعر ايفون أسعار الهواتف المحمولة أسعار الهواتف السيارة كيا برايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان فلسطيني عاجل بشأن النزوح من غزة إلى سيناء وفكرة الوطن البديل

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

مصادر رفيعة المستوى: سنتصدى بقوة لمساعي إسرائيل لتوطين أهالي غزة فى سيناء

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

السيسي: مصر تكثف اتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية حقنا لدماء الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين

600 جنيه منحة جديدة.. مفاجأة سارة لهؤلاء

مصر: هناك مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها

موضوعات متعلقة

أوفربرايس جديد على أسعار ميتسوبيشي اتراج فى مصر

للأيد الشقيانة..خصم جديد لأسعار ميكروباصات جولدن دراجون بالإحلال

سنة أولى سواقة.. 12 خطوة للتعامل مع سيارتك

تبدأ من 640 ألف جنيه.. أسعار سيارات جاك 2024 في مصر

سنة أولى مشروع.. أسعار سيارات سوزوكي فان موديل 2024

عربيات أكل العيش.. مزاد سيارات حكومى جديد| تفاصيل

بالسوق الآن .. أفضل 5 سيارات بـ 300 ألف جنيه

احتفال فريق Commanders MC للموتوسيكلات بالذكرى الـ 7 للتأسيس

ترشيحاتنا

فلسطين.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 830 شهيدا و4250 مصابا

مكالمة ثالثة بين بادين ونتياهو منذ بداية طوفان الأقصى..وخطاب مرتقب للرئيس الأمريكي

ننشر اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري

الخطوط الجوية النرويجية تعلن إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب

"طوفان الأقصي".. صافرات الإنذار تدوي بالضفة الغربية بعد انطلاق رشقات صاروخية من غزة

انتهاكات لا تحصى.. نرصد بالأرقام جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجنن فرنسا.. طرق القضاء على حشرة البق

اقترب من 100 ألف جنيه.. سعر صادم لفستان إليسا الجينز

يتخطى 30 ألف جنيه.. سعر حذاء ياسمين صبري الوردي يثير الجدل

فوائد خارقة لتناول شوربة الكوارع| تحميك من 7 أمراض مزمنة

فيديو

زيادة المعاشات والصرف بهذا الموعد |تفاصيل

الأهلي جاهز.. ماذا قال أحمد فتوح لمسئولي الزمالك في اجتماعه الأخير/ فيديوجراف

تفاصيل استشهاد مصريتين جراء الاعتداء الإسرائيلي على غزة

ارتفاع قت.لى إسرائيل إلى ألف شخص .. وغارات تهدم مسجدين بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ