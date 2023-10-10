بسعر آيفون .. اشترى سيارة كيا موديل 2000

ارتفعت خلال الفترة الماضية اسعار الهواتف المحمولة بشكل ملحوظ ، كاى سلعة اخرى ارتفعت أسعارها مؤخرا ، لكن هناك هاتف من أكثر الهواتف المحمولة إثارة للجدل وهو آيفون الذى وصلت اسعاره إلى مبالغ خرافية.

كيا برايد موديل 2000

ووصل الهاتف iPhone 15 Pro Max الى قرابة 100 الف جنيه ، بعد اضافة الأوفربرايس عليه من قبل التجار، ليصل سعره بذلك الى سعر سيارة من الممكن ان يتم شرائها بسعر 100 الف جنيه .

وبالفعل تباع السيارة كيا برايد موديل 2000 بهذا السعر ، داخل السوق المحلى المصرى ، بسبب ارتفاع الاسعار بعد ان كانت تباع العام الماضى بنصف هذا الثمن .

كيا برايد موديل 2000

تاتى السيارة كيا برايد موديل 2000 بابعاد خارجية بطول 3565 مللى متر، و عرض 1605 مللي متر، و ارتفاع 1460 مللي متر، و طول الإطار الخلفي يبلغ 1395 مللي متر، و طول الإطار الأمامي 1385 مللي متر.

ويتوافر داخل السيارة كيا برايد موديل 2000 هاتشباك محرك بسعة 1100 سي سي، و تبلغ القوة الحصانية 88 حصان، و يبلغ عزم الدوران 141 نيوتن وذلك عند 4000 لفة في الدقيقة الواحده.

كيا برايد موديل 2000

وتتميز السيارة كيا برايد موديل 2000 هاتشباك بالشكل الخارجي المناسب، و الاقتصادية، وهي عائلية ومريحة للغاية وبها خط مائل في السقف مما يزيد من الشعور باتساع السيارة، و عفشة رياضية تجعلها تتلائم مع كافة الطرق وذلك ناتج عن ارتفاع السيارة عن الأرض.

كيا برايد موديل 2000

كما تضم السيارة كيا برايد موديل 2000 مكابح أو فرامل صغيرة الحجم ، بجانب قوة عزل الصوت الخارجي عن السيارة، و تتميز باتساع الشنطة الخلفية من أجل استيعابها الكثير من الأغراض.