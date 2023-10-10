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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو عايز تركب X6 .. تخفيض 70% على سيارة BMW.. صور

بي ام دبليو X6 موديل
بي ام دبليو X6 موديل 2022

أعلن مجلس الوزراء الموافقة على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى بنفس المميزات والتسهيلات التى حصل عليها المستفيدون فى المرة الأولى.

بي ام دبليو X6 موديل 2022

وينص القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج، بتخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات.

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وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

بي ام دبليو X6 موديل 2022

وتأتى السيارة بي ام دبليو X6 موديل 2022 ، واحدة من أهم السيارات التى يبحث عنها المغتربين للاتيان بها إلى مصر واستيرادها.

وتأتى الوديعة الدولارية للسيارة بي ام دبليو X6 موديل 2022 ، ذات الفئة الكاملة بسعر  53.036 دولار ، اما الفئة المتوسطة 51.535 دولار ، وتاتى الفئة الأساسية بسعر 50.034 دولار .

بي ام دبليو X6 موديل 2022

وتعتمد السيارة بي ام دبليو X6 موديل 2022 على محرك "تيربو" سعة 4400 سي سي، مكون من 8 اسطوانات، حيث يضخ قوة اجمالية بلغت 530 حصانا، وعزم دوران يبلغ 750 نيوتن/متر، بينما دعمت بناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات مع تقنية الدفع الرباعي.

وبفضل الامكانيات الفنية المتاحة بالسيارة بي ام دبليو X6 موديل 2022 ، يمكنها الوصول إلى سرعة قصوى بلغت 250 كيلومتر/ساعة، مع القدرة على الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال وقت زمني يتسغرق 4.3 ثانية.

بي ام دبليو X6 موديل 2022

وتأتي السيارة بي ام دبليو X6 موديل 2022 بالعديد من التجهيزات تتضمن، كاميرا 360 درجة، قفل الباب التلقائي، منبه النقطة العمياء، خاصية كاشف التصادم، التحكم الديناميكي للثبات، بالاضافة إلى منبه مغادرة المسار، ومحدد سرعات، وعرض مراقبة ضغط الإطارات، مع مساعد الفرامل BA، ونظام كشف حركة مجسم، ونظام أكياس هوائية متقدم للحماية.

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