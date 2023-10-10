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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوفربرايس جديد على أسعار ميتسوبيشي اتراج فى مصر

ميتسوبيشي اتراج موديل
ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

شهدت سوق السيارات المحلي خلال الفترة الأخيرة، حالة من الركود؛ بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السيارات، ومع هذه التخبطات داخل الأسواق، قَلَّت ظاهرة الـ"أوفر برايس" بشكل كبير؛ نتيجة عدم وجود بيع وشراء من الأساس.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

ومع بدء ظهور موديلات 2024 المجمعة محليا داخل السوق المصري، عادت ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى على بعض الطرازات الشهيرة والتي تعتبر أكثر مبيعا وعليها الطلب متزايد .

ومن بين طرازات السيارات التي يوجد عليها الأوفر برايس ، حاليا داخل السوق المصري ، تأتى السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 ، والتي تأتى من ضمن السيارات السيدان الصغيرة .

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

ويتراوح الأوفر برايس على السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 ، ما بين 45 الف جنيه الى 50 الف جنيه ، على الفئة الوحيدة المطروحة بالاسوق المصرية على حسب المعرض او التاجر .

وتاتى السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 ، بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي، ينتج قوه تصل الي 78 حصان، وعزم اقصي للدوران  100 نيوتن/متر ، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك .

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

وتتسارع السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 من نقطة الثبات 0 الى 100 كم/ ساعة في مدة زمنيه قدرها 100 كم/س في 14 ثانية، وتصل سرعتها القصي الي  170 كم/ساعه ، وتستهلك لتر واحد لقطع مسافة 21 كم/ ساعة .

 

اما عن الابعاد الخارجية للسيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023، فتاتى بطول 4245 مم، وعرض 1670 مم، و طول قاعدة العجلات 2550 مم ، وتصل سعة الحقيبة الخلفية 450 لتر ، و خزان وقود يصل سعه الي 42 لتر .

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

وتضم السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 ، العديد من التجهيزات من بينها نظام التحذير عند مغادرة المسار ، و نظام التحكم في الجر ، وتمتلك 2 من الوسائد الأمامية للسائق ومرافقه ، وغيرها من المواصفات المناسبة لسيارة عملية ، برنامج الثبات الإلكتروني ESP، و حساسات ركن خلفي ، و شاشة مقاس 7 بوصه، ونظام دخول السيارة بدون مفتاح، وفرامل مانعة للانغلاق ABS .

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

 السعر الرسمى للسيارة ميتسوبيشي اتراج :

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعر 610,000 جنيه

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