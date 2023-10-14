عربياتي| زينة تقلب السوشيال ميديا بصورة مع 3 سيارات خارقة ..اِعرف تفاصيلها

نشرت الفنانة زينة مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام" خلال الأيام الماضية ، برفقة مجموعة من السيارات الفارهة.

الفنانة زينة



وعلقت الفنانة زينة على صورتها التى تجمعها بـ السيارات الخارقة :"الحمد لله على نعمة التواضع، عندي كل العربيات دي، ولسه زي ما أنا، التواضع مش عاوز يسبني".



وبعد طرح الفنان زينة الصورة الخاصة بها ، انهالت تعليقات الجمهور عليها ، والتى جاء من بينها :"الله أكبر ماشاء الله عقبال ما ربنا يرزقني، أنتي أحلى من كل العربيات، أحلى شئ التواضع، قوية، جميلة، أحلى ممثلة، ربنا يعطيكي دايما، الحب كله".

الفنانة زينة



اما عن السيارات التى ظهرت بالصور الخاصة بالفنانة زينة فتاتى كالتالى :

الفنانة زينة



1- لامبورجيني هوراكان STO موديل 2022

لامبورجيني هوراكان STO موديل 2022



تأتي سيارة huracan sto بمحرك نوعه V-10 وبسعة تبلغ 5.2 لتر مع أسطوانات عددها 10، و يولد المحرك قوة تبلغ 630 حصان وذلك عند 8000 دورة في الدقيقة، و أما عزم الدوران فيبلغ 417 رطل قدم وذلك عند 6500 دورة في الدقيقة، و يتصل هذا المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي ومزدوج ومتغير باستمرار من سبع سرعات.



يبلغ التسارع من 0 إلى 60 ميل في الساعة ولك في 2.5 ثانية، و يبلغ اقتصاد استهلاك الوقود حوالي 13 ميل في الجالون في المدينة، و بينما يبلغ الاقتصاد في استهلاك الوقود ما يصل إلى 18 ميل في الجالون على الطريق السريع، و تبلغ سعة خزان وقود سيارة هوراكان STO 80 لتر، ويتم حقن الوقود بشكل مباشر.

اما عن سعر السيارة لامبورجيني هوراكان STO موديل 2022، فياتى بسعر قارب 10 مليون جنيه .



2- مرسيدس G CLASS موديل 2022

مرسيدس G CLASS موديل 2022



تستمد سيارة مرسيدس G CLASS موديل 2022 قوتها من محرك سعة 4000 سي سي تيربو، ينتج عزم دوران يصل إلي 850 نيوتن/ وقوة حصانيه تصل إلي 585 حصان، مزودة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتي سرعة 100كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 4.5 ثانية، وتستهلك 11.5 لتر لقطع مسافة 100كم/ ساعة .

وتاتى السيارة مرسيدس G CLASS موديل 2022 ، بسعر قارب على 6 مليون جنيه .



3- بنتلي Continental GT موديل 2022

بنتلي Continental GT موديل 2022



تستمد كونتيننتال جي تي سبيد كابورلية قوتها من محرك W12 سعة 6000 سي سي دبل تيربو المصنوع يدوياً في مقر بنتلي، والذي يولد قوة 650 حصان و900 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 3.6 ثانية أي أبطأ بـ 0.1 ثانية من النسخة الكوبيه، وتصل سرعتها القصوى إلى 335 كم/س.

اما عن سعر السيارة بنتلي Continental GT موديل 2022، فياتى بقرابة 8 مليون 500 الف جنيه .