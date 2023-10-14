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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اعرف السعر الجديد لأرخص سيارة من بيجو

السيارة 301 موديل
السيارة 301 موديل 2024

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية بيجو في مصر، زيادات أسعار طراز 301 تزامن مع طرح موديل 2024 ، ومع ذلك الزيادة تستمر السيارة فى لقب أرخص سيارة لعلامة بيجو فى مصر .

السيارة 301 موديل 2024


أوضح وكيل بيجو ، أن السيارة 301 موديل 2024 ، ارتفعت عن موديل 2023 بمقدار يتراوح بين 45 إلى 55 ألف جنيه .

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تأتى السيارة بيجو 301 موديل 2024 ضمن فئة السيارات السيدان داخل السوق المحلى ، و تقدم بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية ألأداء من 6 سرعات بتقنية الجر الأمامي للعجلات.

السيارة 301 موديل 2024


وتأتي الأبعاد الخارجية للسيارة بيجو 301 موديل 2023، بطول الكلي 4442 مم، العرض الكلي 1748 مم، و الارتفاع الكلي 1466 مم، و قاعدة عجلات 2652 مم، و الارتفاع عن الأرض 165 مم، و سعة التخزين 506 لتر.

السيارة 301 موديل 2024


وتضم السيارة بيجو 301 موديل 2023 مرايا جانبية كهربائية، وقفل مركزي، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، ومكابح ABS و EBD، ووسائد هوائية أمامية، إلى جانب تجهيزات اضافية تتضمن، حساسات ركن وكاميرا خلفية، وشاشة تعمل باللمس، وجنوط 16 بوصة، ومثبت سرعة، واضاءة LED نهارية.

السيارة 301 موديل 2024


أما عن أسعار السيارة بيجو 301 كالتالي :
- الفئة الأولى أكتيف بسعر 714.990 ألف جنيه
- الفئة الثانية آلور بسعر 754.990 جنيهًا.

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