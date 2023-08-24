جيلي باندينو هاتشباك للبنات بسعر مغرِ

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من إنتاج الصانع الصيني التي تنتمي إلى فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، ويبحث المصريين وخصوصا فئة الشباب عن تلك الطرازات لما تحتوي عليه من مميزات، بالإضافة إلى ظهورها بتصميم أنيق ومميز ومن هذه السيارات جيلي باندينو موديل 2014.

جيلي باندينو موديل 2014

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر جيلي باندينو موديل 2014، من فئة السيارات الهاتشباك الصغيرة :

جيلي باندينو موديل 2014 الهاتشباك الصينية

- محرك جيلي باندينو الصينية

تصل قوة سيارة جيلي باندينو موديل 2014 الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتحتوي علي محرك سعة 1300 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأصفر، وتمكنت جيلي باندينو الهاتشباك من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، ودهانات خارجية نظافة .

- مواصفات جيلي باندينو موديل 2014

جيلي باندينو موديل 2014 الهاتشباك الصينية

زودت سيارة جيلي باندينو الهاتشباك الصينية بالعديد من المميزات الحديثة منها، إضاءة أمامية، إضاءة خلفية، وشبكة أمامية عريضة، وشعار الشركة جيلي تم تثبيته علي مقدمة السيارة، ومرايات جانبية كهربائية و 4 جنوط للكاوتش، وإشارات جانبية مثبتة بالرفارف الأمامية ، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة ، ومساحة زجاج خلفية، وتم تثبيت شعار جيلي أيضا علي حقيبة السيارة الخلفية .

- سعر باندينو موديل 2014

جيلي باندينو موديل 2014 الهاتشباك الصينية

سيارة جيلي باندينو موديل 2014 الهاتشباك الصينية يصل سعرها في سوق السيارات الي 185 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة ، وتصميمها الخارجي .