مواصفات جيلي GX3 Pro الكروس أوفر | صور

تستعد شركة جيلي الصينية لطرح سيارتها الجديدة جيلي GX3 Pro الجديدة ، وتنتمي GX3 Pro الي فئة السيارات الكروس أوفر صغيرة الحجم ، وسيتم توافر السيارة بالسوق المحلي قريبا من قبل وكيلها ، وتتميز سيارة GX3 Pro بمظهر شبابي وجذاب بفضل تصميمها الأنيق ومحركتها القوية .
- أبعاد GX3 Pro الكروس أوفر
تأتي سيارة جيلي GX3 Pro الجيدة بالسوق المحلي بطول 4005 مم، وعرض 1760 مم، وارتفاع 1575 مم، ويصل طول قاعدة عجلاتها الي 1 6 بوصه .
- مواصفات GX3 Pro الكروس أوفر
تحتوي سيارة جيلي GX3 Pro الكروس أوفر علي العديد من المميزات التكنلوجية المتطورة منها، شاشة ترفيه مقاس 8 بوصه، وشاشة معلومات أمام السائق مقاس 3.5 بوصة، وأدوات للتحكم، وتكييف هواء ثنائي المناطق، و وسائد هوائية مزدوجة SRS ، ونظام ABS مع EBD، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وأجهزة استشعار للركن ، و نظام تحكم في الثبات، ونظام المساعدة على تحريك السيارة بالمرتفعات.
- محرك جيلي GX3 Pro
تستمد سيارة جيلي GX3 Pro قوتها من محرك 4 أسطوانات سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة تصل الي 102 حصان، وعزم أقصي للدوران 142 نيوتن/متر، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك .