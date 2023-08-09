مواصفات جيلي GX3 Pro الكروس أوفر | صور

تستعد شركة جيلي الصينية لطرح سيارتها الجديدة جيلي GX3 Pro الجديدة ، وتنتمي GX3 Pro الي فئة السيارات الكروس أوفر صغيرة الحجم ، وسيتم توافر السيارة بالسوق المحلي قريبا من قبل وكيلها ، وتتميز سيارة GX3 Pro بمظهر شبابي وجذاب بفضل تصميمها الأنيق ومحركتها القوية .

سيارة جيلي GX3 Pro الكروس أوفر

- أبعاد GX3 Pro الكروس أوفر

سيارة جيلي GX3 Pro الكروس أوفر

تأتي سيارة جيلي GX3 Pro الجيدة بالسوق المحلي بطول 4005 مم، وعرض 1760 مم، وارتفاع 1575 مم، ويصل طول قاعدة عجلاتها الي 1 6 بوصه .

- مواصفات GX3 Pro الكروس أوفر

مقصورة جيلي GX3 Pro الكروس أوفر

تحتوي سيارة جيلي GX3 Pro الكروس أوفر علي العديد من المميزات التكنلوجية المتطورة منها، شاشة ترفيه مقاس 8 بوصه، وشاشة معلومات أمام السائق مقاس 3.5 بوصة، وأدوات للتحكم، وتكييف هواء ثنائي المناطق، و وسائد هوائية مزدوجة SRS ، ونظام ABS مع EBD، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وأجهزة استشعار للركن ، و نظام تحكم في الثبات، ونظام المساعدة على تحريك السيارة بالمرتفعات.

- محرك جيلي GX3 Pro

سيارة جيلي GX3 Pro الكروس أوفر

تستمد سيارة جيلي GX3 Pro قوتها من محرك 4 أسطوانات سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة تصل الي 102 حصان، وعزم أقصي للدوران 142 نيوتن/متر، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك .