عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كروس أوفر بقوة 200 حصان.. سعر جيلي جيومتري C بمصر | صور

جيومتري سي موديل
جيومتري سي موديل 2023 الكروس أوفر

العالم اجمع الآن يعمل علي تقديم أحدث ما لديه في تكنلوجيا صناعة السيارات الكهربائية الجديدة، التي تعد هي الآن المستقبل الجديد لعالم السيارات، بالإضافة إلي أنها لا تحتوي علي انبعاثات ضارة من شأنه أن تأثر علي حياة المواطنين بالسلب ومن ضمن تلك السيارات جيلي جيومتري سي .

جيلي جيومتري سي موديل 2023 الكهربائية الجديدة 

بمظهر رياضي| جيلي كول راي 2023 تباع بهذا السعر

سعر جيلي أوكافانجو العائلية موديل 2023 بالسوق المصري | صور

جيومتري سي موديل 2023 

- يعرض موقع صدى البلد أسعار سيارة جيلي جيومتري سي موديل 2023، وتنتمي جيومتري سي الي فئة السيارات الكروس اوفر الرياضية متعددة الاستخدامات :

جيلي جيومتري سي موديل 2023

- سعة محرك جيلي جيومتري الكروس أوفر

تستخدم سيارة جيلي جيومتري سى موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج السيارة الكهربائية قوة 201 حصان، 
وتخرج عزم أقصي للدوران يصل الي 310 نيوتن/متر ، وتتسارع جيومتري سي الكهربائية من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.7 ثانية، وتصل سرعة الكروس أوفر الكهربائية القصوى الي 180 كم/ساعة، ويمكنها أن تقوم بقطع مسافة سير تصل الي 400 أو 550 كم/ساعة بالشحنة الواحدة دون الحاجة لشحنها مرة أخري .

- أسعار جيلي جيومتري C الرياضية

سيارة جيلي جيومتري سي موديل 2023
  • تتوافر سيارة جيلي جيومتري C الرياضية الكهربائية داخل سوق السيارات المصري بفئتين، أول فئة GF 400 تباع بسعر 37 ألف دولار، أي ما يعادل مليون و288 ألف جنيه.

 

  • والفئة الثاني GF 550 تباع بسعر 39 ألف دولار، أي ما يعادل مليون و388 ألف جنيه.
جيومتري سي فئة السيارات الكروس أوفر الكروس اوفر الرياضية سعر جيلي جيومتري الجديد أسعار جيلي جيومتري الكهربائية الجديدة جيلي جيومتري الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى لـ 45

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

«قربت على 50 جنيها»|انهيار غير متوقع بأسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق عقب انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي

46 درجة مئوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم الأربعاء

سعر الدولار يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا ثمنه بالبنوك

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار سيارة SUV صينية 2024.. صور

تحت 150 ألف جنيه..سيارات مستعملة بالسوق المحلي

سيارات فارهة بمصر تبدأ من 400 ألف جنيه| صور

فولكس فاجن ID Buzz الكهربائية بتعديلات إرمشر الألمانية.. صور

سيارات جريزمان نجم نادي أتلتيكو مدريد| تعرف عليها

أهمية سائل تبريد محرك السيارة ومتي يتم تغييره| تفاصيل

إرشادات مفيدة لاستخدام كابلات البطارية بحالة جيدة

أرخص سيدان إيطالية جديدة في مصر | صور

ترشيحاتنا

تقديرات إسرائيلية: حماس أعلنت الحرب على المستوطنين في الضفة

إعادة طفل من ذوى الهمم ضل الطريق لأهليته بالأميرية

رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو 2023|مدفوعة الأجر

أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات

الأكثر زيارة في المتحف البريطاني.. تعرف على قصة اكتشاف حجر رشيد

نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الهجري الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور كرة نارية خضراء بسماء أمريكا يثير الذعر بين السكان.. فيديو

اقترب من الربع مليون جنيه.. سعر خرافي لفستان صبا مبارك في أحدث ظهور

شاهد.. أطباء يستخدمون أكياس الثلج لعلاج مرضى ارتفاع درجات الحرارة بأمريكا

بجسدي آلام كثيرة| ماذا قال الإبراشي في آخر رسالة له.. ولماذا نُشرت الآن؟

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ