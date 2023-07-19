كروس أوفر بقوة 200 حصان.. سعر جيلي جيومتري C بمصر | صور

العالم اجمع الآن يعمل علي تقديم أحدث ما لديه في تكنلوجيا صناعة السيارات الكهربائية الجديدة، التي تعد هي الآن المستقبل الجديد لعالم السيارات، بالإضافة إلي أنها لا تحتوي علي انبعاثات ضارة من شأنه أن تأثر علي حياة المواطنين بالسلب ومن ضمن تلك السيارات جيلي جيومتري سي .

جيلي جيومتري سي موديل 2023 الكهربائية الجديدة

جيومتري سي موديل 2023

- يعرض موقع صدى البلد أسعار سيارة جيلي جيومتري سي موديل 2023، وتنتمي جيومتري سي الي فئة السيارات الكروس اوفر الرياضية متعددة الاستخدامات :

جيلي جيومتري سي موديل 2023

- سعة محرك جيلي جيومتري الكروس أوفر

تستخدم سيارة جيلي جيومتري سى موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج السيارة الكهربائية قوة 201 حصان،

وتخرج عزم أقصي للدوران يصل الي 310 نيوتن/متر ، وتتسارع جيومتري سي الكهربائية من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.7 ثانية، وتصل سرعة الكروس أوفر الكهربائية القصوى الي 180 كم/ساعة، ويمكنها أن تقوم بقطع مسافة سير تصل الي 400 أو 550 كم/ساعة بالشحنة الواحدة دون الحاجة لشحنها مرة أخري .

- أسعار جيلي جيومتري C الرياضية

سيارة جيلي جيومتري سي موديل 2023

تتوافر سيارة جيلي جيومتري C الرياضية الكهربائية داخل سوق السيارات المصري بفئتين، أول فئة GF 400 تباع بسعر 37 ألف دولار، أي ما يعادل مليون و288 ألف جنيه.