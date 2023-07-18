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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمظهر رياضي| جيلي كول راي 2023 تباع بهذا السعر

جيلي كول راي 2023
جيلي كول راي 2023 الكروس أوفر

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الصينية موديل 2023، والتي انتشرت بين المصريين بفضل ما تمتلكه من مميزات وتكنولوجيات متقدمة، وتتوافر جميع فئات السيارات الصينية داخل السوق المصري ومنها السيدان والهاتشباك والكروس أوفر ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين واختيار السيارة الأنسب لاحتياجاتهم .

جيلي كول راي

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يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة جيلي كول راي مويل 2023 الصينية، والتي تنتمي لـ فئة السيارات الكروس أوفر واسعة الحجم :

 

سيارة جيلي كول راي 2023

- محرك جيلي كول راي الصينية

تحصل سيارة جيلي كول راي الكروس أوفر الجديدة علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 175 حصان، ويخرج عزم دوران يصل الي 255 نيوتن/متر، وتتسارع كول راي الصينية موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.9 ثانية، وتستهلك 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات من فئة DCT .

- سعر كول راي موديل 2023

جيلي كول راي الكروس أوفر موديل 2023

تتوافر سيارة جيلي كول راي موديل 2023 التي تنتمي الي فئة السيارات الكروس أوفر داخل السوق المحلي المصري بـ 3 فئات الأولي تباع بسعر 899.900 ألف جنيه، بدلا من 799.900 ألف جنيه، زيادة تصل الي 100 ألف جنيه .


الفئة الثانية لـ سيارة جيلي كول راي موديل 2023 تباع بسعر مليون و 19 ألف جنيه، بدلا من 899.900 ألف جنيه، بزيادة 119 ألف جنيه .

سيارة كروس أوفر صينية موديل 2023


الفئة الثالثة من سيارة جيلي كول راي موديل 2023 تباع بسعر مليون و 29 ألف جنيه، بدلا من 919 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 109 ألف جنيه .

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