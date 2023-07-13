جيلي وساوايست| سيارات حديثة 2023 تحت 800 ألف جنيه

يضم السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من الطرازات الجديدة موديل 2023، وجاء الطلب علي تلك السيارات بعد ارتفاع أسعارهم بشكل غير متوقع، نتيجة تعرض قطاع صناعة السيارات عالميا إلي مجموعة من المشكلات التي أدت الي تقلص إنتاج السيارات الجديدة بالإضافة الي ارتفاع أسعارهم ، ومن ضمن العوامل التي أثرت علي ارتفاع الأسعار عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من السيارات الحديثة موديل 2023 لا تتجاوز أسعارهم 800 ألف جنيه ومنها ، سيارة شيري تيجو 7، وسانج يونج تيفولى XLV ، وساوايست DX8S COUPE :

1- ساوايست DX8S COUPE الـ SUV

تحتوي سيارة ساوايست DX8S COUPE الـ SUV علي علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتخرج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وتخرج DX8S COUPE موديل 2023 قوة 156 حصان .

DX8S COUPE موديل 2023 العائلية

تباع سيارة DX8S COUPE موديل 2023 العائلية داخل مصر بسعر 795 ألف جنيه للفئة الأولي .

2- سانج يونج تيفولى XLV الـ SUV

تنتج سيارة سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023 عزم دوران يصل الي 160 كم/ساعة، وبها محرك يصل سعته الي 1600 سي سي، وتستخدم سانج يونج تيفولى XLV الـ SUV علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتخرج قوة تصل الي 128 حصان.

سانج يونج تيفولى XLV الـ SUV موديل 2023

تتوافر سيارة سانج يونج تيفولى XLV الـ SUV موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 790 ألف جنيه للفئة الأولي .

3- جيلي كول راي الكروس اوفر

تخرج كول راي الكروس اوفر قوة تصل الي 175 حصان، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتحتاج كول راي الكروس اوفر موديل 2023 الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 255 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.9 ثانية .

كول راي الكروس اوفر موديل 2023

يصل سعر سيارة كول راي الكروس اوفر موديل 2023 في سوق السيارات المصري الي 800 ألف جنيه ، للفئة الأولي .



4- سوزوكى بالينو الهاتشباك

تحتوي سيارة سوزوكي بالينو موديل 2023 محرك سعة 1400 سي سي، وتتسارع السيارة من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.6 ثانية، وتنتج سوزوكي بالينو السيدان عزم دوران يصل الي 130 كم/ساعة، وقوة 95 حصان، وتصل سرعة سيارة بالينو القصوى الي 170 كم/ساعة .

سوزوكي بالينو الهاتشباك موديل 2023

يبلغ سعر سيارة سوزوكي بالينو الهاتشباك موديل 2023 بالسوق المحلي المصري 799 ألف جنيه، للفئة الوحيدة المتوافرة بمصر .

5- شيرى تيجو 7 العائلية

تنقل قوة سيارة شيرى تيجو 7 العائلية الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتحتاج شيرى تيجو 7 موديل 2023 الي 7.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 145 حصان، وعزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 140 كم/ساعة .

شيرى تيجو 7 العائلية موديل 2023

الفئة الأولي تباع بسعر 720 ألف جنيه .

الفئة الثانية تباع بسعر 780 ألف جنيه .