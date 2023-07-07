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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوزوكي بالينو بـ 130 ألف جنيه.. صور

صدى البلد

ظهرت السيارة سوزوكي بالينو لأول مرة عام 1995، بينما كان أول ظهور للسيارة في مصر، عام  1997، وهي سيارة سيدان متوسطة الحجم، من 4 أبواب، وقدمت بمواصفات اقتصادية، مما أسهم في انتشارها.

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سوزوكي بالينو موديل 1998

السيارة شهدت تجديدا شاملا في الجيل الثاني عام 1999، وظهرت بتصميم هاتشباك، ثم في عام 2001 أجريت تعديلات للنسخة السيدان، جعلتها أكثر انسيابية.

 

وشهدت السيارات المستعملة، زيادة في الإقبال على شرائها مؤخرا، ويرجع ذلك؛ لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، بسبب العديد من الأزمات العالمية، مثل النقص في أشباه الموصلات، وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالميا والذي صاحب الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى نقص بعض قطع الغيار.

سوزوكي بالينو موديل 1998

مواصفات السيارة سوزوكي بالينو موديل 1998

تتوفر السيارة سوزوكي بالينو موديل 1998 بمحرك سعة 1500 سي سي، مع ناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، ونظام جر امامي للعجلات.

 

تعتبر السيارة سوزوكي بالينو موديل 1998 فبريقة دواخل، وقطعت مسافة أكثر من 200 ألف كيلومتر تقريباً حسب قراءات العداد، وذلك حسب أحد المواقع على الإنترنت.

سوزوكي بالينو موديل 1998

أسعار السيارة سوزوكي بالينو موديل 1998

بلغ سعر السيارة سوزوكي بالينو موديل 1998 في سوق المستعمل 130 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

سوزوكي بالينو موديل 1998 سوزوكي بالينو سوزوكي بالينو هاتشباك

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