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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورتشنر 2023 بقوة الدفع الرباعي بسعر مفاجأة

فورتشنر موديل 2023
فورتشنر موديل 2023 الـ SUV

تقدم شركة تويوتا اليابانية العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري، خصوصا أن جميع فئات تويوتا نالت علي شهرة واسعة بين المصريين بفضل اعتماديتها العالية، وتصميمها المميز، ومحركاتها القوية .

 تويوتا فورتشنر موديل 2023 الـ SUV الجديدة

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ومن ضمن تلك الإصدارات يعرض موقع صدي البلد الإخباري سعر تويوتا فورتشنر موديل 2023، التي تعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات، وتنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات :

 تويوتا فورتشنر موديل 2023 الـ SUV الجديدة

- أبعاد فورتشنر الـ SUV الرياضية

تأتي سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4795 مم، وعرض 1855 مم، وارتفاع 1835 مم، وتقدم بقاعدة عجلات يصل طولها الي 2745 مم.

- محرك فورتشنر 2023 الـ SUV

 

 تويوتا فورتشنر موديل 2023 الـ SUV الجديدة

تنتج تويوتا فورتشنر الـ SUV عزم أقصي للدوران يصل الي 376 نيوتن/متر، وقوة 234 حصان، وتحتوي علي محرك سعة 4000 سي سي، وتستخدم فورتشنر موديل 2023 علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، ويصل سعة خزان وقودها الي 80 لتر .

- أسعار فورتشنر الـ SUV الجديدة

مقصورة  تويوتا فورتشنر موديل 2023 الـ SUV الجديدة

تتواجد  تويوتا فورتشنر موديل 2023 التي تنتمي الي فئة الـ SUV داخل سوق السيارات المصري بـ 3 فئات ، تباع الفئة الأولي منها بسعر مليون و 850 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه، والفئة الثالثة يصل سعرها الي 2 مليون و 250 ألف جنيه .

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