بـ 7 مقاعد .. أسعار تويوتا روميون 2023 في مصر

تعتبر السيارة تويوتا روميون موديل 2023 واحدة من أبرز السيارات العائلية المطروحة بالسوق المصري، حيث تتمتع هذه النسخة بعدد 7 مقاعد، مع باقة من التجهيزات الفنية، إلى جانب هيكل خارجي يعكس مساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات واسعار السيارة تويوتا روميون 2023 في مصر

تويوتا روميون 2023

تضم السيارة تويوتا روميون 2023 عدد 2 من الوسائد الهوائية الأمامية، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع مرايات جانبية كهربائية، وتجهيزات تتضمن حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، وكاميرا خلفية.

تويوتا روميون 2023

وتحتوي السيارة تويوتا روميون 2023 على نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 نقلات "دفع أمامي"، متصل بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يتمكن من إنتاج 103 أحصنة، و 138 نيوتن/متر من عزم الدوران.

تويوتا روميون 2023

وتستطيع السيارة تويوتا روميون 2023 الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0 خلال 13.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 175 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

تويوتا روميون 2023

ابعاد السيارة تويوتا روميون 2023

قاعدة العجلات 2740 مم.

الطول الإجمالي 4265 مم.

العرض الكلي 1695 مم.

الارتفاع الكلي 1685 مم.

ارتفاع السيارة عن الأرض 185 مم.

تويوتا روميون 2023

تعرف على الأسعار الرسمية للسيارة العائلية ذات الـ 7 مقاعد "تويوتا روميون" موديل 2023 بالسوق المصري

تقدم السيارة تويوتا روميون موديل 2023 بقيمة سعرية بلغت 575 ألف جنيه.