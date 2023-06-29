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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا ياريس قبل اختفائها من السوق المحلي| صور

ياريس الهاتشباك الجديدة
ياريس الهاتشباك الجديدة موديل 2022

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات فئتين مختلفين في الأسعار والتجهيزات من سيارة تويوتا ياريس موديل 2022، حيث تنتمي ياريس الي فئة السيارات الهاتشباك الشبابية صغيرة الحجم، وتم تقديم أخر إصدار لسيارة ياريس الهاتشباك في عام 2022 داخل السوق المحلي للسيارات .

تويوتا ياريس موديل 2022

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يرصد موقع صدى البلد الإخباري السعر الأخير لـ سيارة تويوتا ياريس الهاتشباك موديل 2022 بالسوق المحلي المصري :

سيارة تويوتا ياريس موديل 2022 الهاتشباك

- مميزات ياريس الهاتشباك

ياريس الهاتشباك الجديدة 

زودت سيارة تويوتا ياريس الهاتشباك بالعديد من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، ونظام توزيع الكتروني للفرامل ، ونظام الفرامل المساعدة ، ونظام مراقبة ضغط الإطاراتTPMS ، ونظام التحكم في ثبات السيارة ، ونظام التحكم في الجر TRC ، ويوجد بـ سيارة ياريس عدد 8 وسائد هوائية، ونظام توصيل الهواتف الذكي عبر تطبيقات Apple CarPlayوAndroid Auto، وشاشة ترفيهية مقاس 7 بوصة، وتكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق.

- محرك تويوتا ياريس الجديدة

ياريس الهاتشباك موديل 2022

تستخدم سيارة تويوتا ياريس الهاتشباك الجديدة ناقل حركة من فئة CVT، وتنتج قوة 123 حصان، وتخرج عزم دوران 153 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقود سيارة تويوتا ياريس الهاتشباك موديل 2022 الي 42 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي .

- أسعار ياريس الهاتشباك موديل 2022

مقصورة تويوتا ياريس 2022 الجديدة 

الفئة الأولي من سيارة تويوتا  الهاتشباك موديل 2022  الجديدة تباع بسعر 475 ألف جنيه، ويرتفع سرع الفئة الثانية من سيارة ياريس الهاتشباك ليصل الي 495 ألف جنيه .

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