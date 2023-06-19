تنافس فورد وهيونداي| تعرف على تويوتا ستاوت الصغيرة .. صور

تخطط شركة تويوتا اليابانية لإطلاق سيارة صغيرة جديدة كلياً، وأكدت الشركة أن طرازها الجديد تم تصممه ليكون منافسا لسيارة فورد مافريك، و هيونداي سانتا كروز.

إصدار من سيارات تويوتا

أطلق تويوتا علي سيارتها الجديدة أسم ستاوت، حيث استخدم ذلك الاسم سابقا مع سيارات أنتجت من قبل تويوتا ولكنها توقف إنتاجها منذ عام 2000 وظلت متوقفة لمدة 21 سنة .

محرك تويوتا ستاوت

إصدار قديم من سيارات تويوتا

تستخدم سيارة تويوتا ستاوت الجديدة منصة TNGA-K التي تدعم العديد من طرازات الدفع الرباعي منها تويوتا راف 4، وتحتوي تويوتا ستاوت الجديدة علي منظومة حركة هجينة ومحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي ، ينتج قوة 220 حصان.

إصدار من سيارات تويوتا

تشبه سيارة تويوتا ستاوت الصغيرة سيارة كومباكت كروزر الاختبارية التي تم الكشف عنها سابقا وسط مجموعة من السيارات الاختبارية الكهربائية خلال عام 2021، أو سيارة IMV 0 الاختبارية التي تم الكشف عنها مؤخراً في تايلاند.

سعر تويوتا ستاوت الصغيرة

إصدار قديم من سيارات تويوتا

الجدير بالذكر أن سيارة تويوتا ستاوت الصغيرة الجديدة سيتم إنتاجها من عام 2025 وحتي 2026، وسيتم الكشف عن الصور التشويقية للنسخة الاختبارية من الشاحنة في عام 2024، ويتوقع أن تباع بسعر 24 ألف دولار، أى ما يعادل 90 ألف ريال سعودي.