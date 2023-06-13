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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات وسعر تويوتا كراون 2023 بالسعودية| صور

تويوتا كراون موديل
تويوتا كراون موديل 2023 السيدان الفارهة

كشفت شركة تويوتا اليابانية عن إصداراها الجديد تويوتا كراون موديل 2023 ، وتنتمي كروان الي فئة السيارات السيدان، بالإضافة الي أنها تعتبر أحدث سيارة سيدان في تشكيلة الصانع الياباني.

تويوتا كراون موديل 2023 الفارهة

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تصميم  تويوتا كراون الخارجي

تظهر سيارة  تويوتا كراون موديل 2023 السيدان من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، مقدمة أمامية هجومية، ومصابيح أمامية نحيفة LED بـ 4 عدسات، ومرايات جانبية كهربائية بالكامل، إشارات انعطاف جانبية، وباب خلفي كهربائي، وأبواب تعمل بتقنية الشفط، وحساسات للركن، وكاميرات محيطة بالسيارة بالكامل، وكاميرات محيطة 360 درجة، وفتحة سقف بانوراما، وعجلات مقاس 19 بوصة.

مقصورة تويوتا كراون

مقصورة تويوتا كراون موديل 2023 الفارهة

زودت سيارة تويوتا كراون موديل 2023 الفارهة بالعديد من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، أنظمة الأمان، وإمكانية دخول وتشغيل السيارة بدون مفتاح، ومساحات رحبة توفرها السيارة، وفرش مقاعد من الجلد الفاخر، و دعم للتهوية والتدفئة للمقاعد الأمامي، وشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، ومقود مكسو بالجلد، وشاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، وأنظمة آبل كاربلاي، واندرويد اوتو، نظام صوتي فاخر، وتكيف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق، بالإضافة الي خاصية عرض البيانات على الزجاج الأمامي، وشاحن لاسلكي للجوال، ومنفذ شحن USB مزدوج لمقاعد الصف الثاني، وستارة خلفية كهربائية، ووسائد هوائية، ونظام حماية ما قبل التصادم، ومثبت سرعة، ومساعدة تتبع المسار، ونظام التحذير للنقاط العمياء، ونظام التنبيه لحركة المرور الخلفية.

محرك تويوتا كراون

تحصل سيارة  تويوتا كراون موديل 2023 السيدان الجديدة بمحرك هايبرد مكون من 4 سلندر، سعة 2500 سي سي، ينتج قوة 218 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 221 نيوتن/ متر، متصل بعلبة تروس من فئة CVT، وتستهلك 1 لتر لقطع مسافة 26 كم/ ساعة .

مقصورة تويوتا كراون موديل 2023 الفارهة

بالنسبة الي فئة تويوتا كروان ماجيستا لسيدان تستمد قوتها من محرك هايبرد مكون من 4 أسطوانات، سعة 2400 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 344 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 550 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، تستهلك كروان الجديدة 1 لتر لقطع مسافة 18 كم/ساعة .

سعر تويوتا كراون


الفئة الأولي من سيارة تويوتا كراونموديل 2023 يصل إلي  178.480 ألف ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كراونموديل 2023 بريميوم يصل سعرها الي لا229.195 ألف ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة

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