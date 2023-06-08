نسائية.. بـ 70 ألف جنيه تويوتا ستارلت هاتشباك| صور

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة العديد من السيارات المستعملة التي يبحث عنها قطاع كبير من المواطنين خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه، بالإضافة إلي أن السيارات المستعملة تتميز عن غيرها، بسهولة إعادة بيعها، وتوافر قطع غيارها بسهوله، وانخفاض تكلفة صيانتها .

تويوتا ستارليت موديل 1991 الهاتشباك

تويوتا ستارليت موديل 1991 الهاتشباك

يعرض موقع صدى البلد سعر ومواصفات سيارة تويوتا ستارليت موديل 1991 ، وتنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك :

مقصورة تويوتا ستارليت

مقصورة تويوتا ستارليت موديل 1991 الهاتشباك

زودت مقصورة سيارة تويوتا ستارليت موديل 1991 الهاتشباك بالعديد من التجهيزات التكنلوجية الحديثة منها، زجاج يدوي، وراديو، ونظام صوتي بالأبواب الأربعة، وكاسيت، ومقابض أبواب داخلية لسهولة فتح وغلق الابواب من الداخل، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، ومخارج تهوية أمامية، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة، ودرج تخزيم أمامي أضافي مثبت بالتابلوه.

محرك تويوتا ستارليت

تويوتا ستارليت موديل 1991 الهاتشباك

تمكنت سيارة تويوتا ستارليت الهاتشباك موديل 1991 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1300 سي سي، وتمتلك سيارة تويوتا ستارليت ناقل حركة مانيوال، وتباع باللون الأحمر، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تصميم تويوتا ستارليت الخارجي

تويوتا ستارليت موديل 1991 الهاتشباك

تظهر سيارة تويوتا ستارليت الهاتشباك موديل 1991 من الخارج بشكل أنيق بفضل احتوائها علي ، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، ومرايات جانبية باللون الأسود مانيوال، ومقابض خارجية باللون الأسود أيضا، وجرائد خارجية تم تثبتيها في منتصف الابواب الخارجية بنفس لون السيارة لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وإشارات جانبية صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة تويوتا ، و 4 جنوط للكاوتش، ومساحة زجاج خلفية.

سعر تويوتا ستارليت

تويوتا ستارليت موديل 1991 الهاتشباك

تتوافر سيارة تويوتا ستارليت موديل 1991 الهاتشباك في سوق السيارات المستعمل بسعر 70 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .