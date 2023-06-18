عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تكشف عن نسخة خاصة من لاند كروز لأوروبا

صدى البلد

بعد وقت قصير من إعلان شركة تويوتا عودة لاند كروز إلى الولايات المتحدة، أصدر القسم الأوروبي لشركة صناعة السيارات اليابانية إعلانًا تشويقيًا يروج لسيارة الدفع الرباعي. 

الأسعار الجديدة لأشهر 5 سيارات سيدان يابانية في السوق المصري

سعر ومواصفات أقوى سيارة في تاريخ مرسيدس.. صور

لكزس GX

يذكر أن سيارة تويوتا لاندر كروز لم تغادر القارة الأوروبية أبدًا، حيث يتم بيع برادو في معظم دول اليورو على أنها سيارة لاند كروزر، ويعتقد أن هذا الإعلان التشويقي مخصص للجيل القادم من برادو، والتي ستكون نفس السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) في الولايات المتحدة.

 

قالت شركة تويوتا في الولايات المتحدة: "هل تعتقد حقًا أننا سنذهب لفترة طويلة؟ تعود الأسطورة" ، يسأل نظيرتها الأوروبية: "هل أنت مستعد لمغامرتك التالية؟" لم يتم الإعلان عن موعد الظهور الرسمي لأول مرة، يجب أن يكون برادو الجديد مكافئًا لسيارة لكزس GX 2024 ، والتي تستخدم نفس منصة الجسم على الإطار مثل لاند كروزر LC300.

لكزس GX

من المتوقع أن تكشف تويوتا عن سيارة دفع رباعي جديدة أخرى هذا العام، وتشير التقارير إلى أن سيارة سنشري ستتحول إلى سيارة رياضية متعددة الاستخدامات وستتجاوز لاند كروز في الترتيب باعتبارها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات التي تتصدر النطاق.

 

سيتم تصنيعها حصريًا في اليابان وستكلف ما يقرب من ثلاثة أضعاف تكلفة LC عندما تستخدم نفس المنصة مثل هايلاندر وجراند هايلاندر، وسيكون الأمر أكثر حول الراحة على الطريق بدلاً من البراعة على الطرق الوعرة.

 

 

لاند كروز تويوتا لاندر كروز SUV برادو لكزس GX لكزس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عشت معاه سنة كاملة بدون زواج | طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة

خطفت الأنظار بجمالها .. أحدث ظهور لطليقة وائل كفوري بعد خسارة وزنها

ضحية الأهلي.. كولر يُطيح بـ مدرب الوداد من تدريب الفريق

أفشة والكارتي | الكشف عن صفقة تبادلية كبرى بين الأهلي وبيراميدز

الأهلي يستقر على عودة ثنائى الفريق

خناق ووجع دماغ | بوست مثير من خالد الغندور

جلسة في المغرب بتفاصيل مثيرة | صفقة تاريخية تطرق أبواب محمد صلاح

الصحة تكشف حقيقة اقتراب فيروس أشد فتكا من كورونا

موضوعات متعلقة

سعر سوبارو اسنت موديل 2024 .. صور

الأسعار الجديدة لأشهر 5 سيارات سيدان يابانية في السوق المصري

بـ 110 آلاف جنيه .. اشتري هيونداي أكسنت مستعملة

أسعار السيارة بيجو 5008 الجديدة في مصر.. صور

سعر ومواصفات أقوى سيارة في تاريخ مرسيدس.. صور

الأسعار الجديدة لـ 5 سيارات فرنسية في مصر.. صور

أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 120 ألف جنيه

ماكلارين P1.. سعر ومواصفات أشهر سيارة بريطانية خارقة

ترشيحاتنا

عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد يعلن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية

مسئولة أمريكية بارزة تزور الضفة والأردن وإسرائيل

سعر الدولار في بنك القطاع الخاص اليوم 18-6-2023

وقت قيام الليل .. بالدليل من القرآن والسنة

مفاوضات بين كبرى شركات الذكاء الاصطناعي والإعلام على صفقات تاريخية.. تفاصيل

بقوة 850 حصانا| تعديل جنوني لـ رام TRX من Apocalypse.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 أسباب.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

تصدرت الترند برقصة.. صور أثارت ضجة لـ أسما شريف منير

هؤلاء دافعوا عن سيدة الفستان الأزرق .. ما السبب وماذا قالوا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشكولاته الداكنة ؟

فيديو

سقطة مهيب تكشف مخطط الزمالك لخطف إلياس الجلاصي.. والنادي المصري يرد

قدام عيالهم | خناقة أمهات في مدرسة بلبنان تشعل السوشيال ميديا ..فيديو

لفظ أنفاسه وهو حاضن المصحف.. قصة أربعيني تأثر بها الملايين |فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ