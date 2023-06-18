تويوتا تكشف عن نسخة خاصة من لاند كروز لأوروبا

بعد وقت قصير من إعلان شركة تويوتا عودة لاند كروز إلى الولايات المتحدة، أصدر القسم الأوروبي لشركة صناعة السيارات اليابانية إعلانًا تشويقيًا يروج لسيارة الدفع الرباعي.

لكزس GX

يذكر أن سيارة تويوتا لاندر كروز لم تغادر القارة الأوروبية أبدًا، حيث يتم بيع برادو في معظم دول اليورو على أنها سيارة لاند كروزر، ويعتقد أن هذا الإعلان التشويقي مخصص للجيل القادم من برادو، والتي ستكون نفس السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) في الولايات المتحدة.

قالت شركة تويوتا في الولايات المتحدة: "هل تعتقد حقًا أننا سنذهب لفترة طويلة؟ تعود الأسطورة" ، يسأل نظيرتها الأوروبية: "هل أنت مستعد لمغامرتك التالية؟" لم يتم الإعلان عن موعد الظهور الرسمي لأول مرة، يجب أن يكون برادو الجديد مكافئًا لسيارة لكزس GX 2024 ، والتي تستخدم نفس منصة الجسم على الإطار مثل لاند كروزر LC300.

لكزس GX

من المتوقع أن تكشف تويوتا عن سيارة دفع رباعي جديدة أخرى هذا العام، وتشير التقارير إلى أن سيارة سنشري ستتحول إلى سيارة رياضية متعددة الاستخدامات وستتجاوز لاند كروز في الترتيب باعتبارها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات التي تتصدر النطاق.

سيتم تصنيعها حصريًا في اليابان وستكلف ما يقرب من ثلاثة أضعاف تكلفة LC عندما تستخدم نفس المنصة مثل هايلاندر وجراند هايلاندر، وسيكون الأمر أكثر حول الراحة على الطريق بدلاً من البراعة على الطرق الوعرة.