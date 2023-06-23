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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تكشف عن نسخة رياضية خاصة من كورولا.. صور

تويوتا كورولا GR
تويوتا كورولا GR

تعود السيارة الأكثر تشويقاً في تشكيلة تويوتا لعام 2024 مع إصدار سيركت ايديشن المحدث، تأتي كورولا GR  مع كل ما أحبه الجمهور في سيارة 2023 ولكن مع بعض التحسينات أيضًا.

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تويوتا كورولا GR

يُعد الإصدار بمثابة خطوة للأمام من كورولا GR Core، وهي القاعدة الأساسية للطراز، وبالنسبة لعام 2024 تأتي مع نفس السقف المصنوع من ألياف الكربون ، والجناح الخلفي الأسود اللامع الكبير، والتروس التفاضلية محدودة الانزلاق من تورسن من العام الماضي، كما أنها حصلت على مقاعد Brin Naub الرياضية المكسوة بالجلد المدبوغ والجلد الصناعي ونظام الصوت JBLالممتاز.

تويوتا كورولا GR

تشمل التغييرات الحصرية لعام 2024 هذا لون الطلاء الخارجي Blue Flameالجديد إلى جانب لمسات داخلية زرقاء خاصة، كما أنها تأتي مع تعديلات صغيرة على الهواء الأمامي والشاسيه لتحسين الديناميكا الهوائية والتعامل، وتقول تويوتا أنها غيرت مسامير التثبيت الخاصة بجهاز التوجيه ، والتعليق الخلفي ، وأرضية البطارية أيضًا.

تويوتا كورولا GR

تشبه العجلات الجديدة المصنوعة من الألومنيوم مقاس 18 بوصة تلك التي ظهرت في إصدار MORIZOفائق السخونة من عام 2023. وسيجد حول هؤلاء المشترين إطارات Michelin Pilot Sport 4S.

 

تويوتا كورولا GR

وستعتمد  غلى نفس المحرك المزود بشاحن توربيني ثلاثي الأسطوانات من العام الماضي، وتواصل تطوير 300 حصان (223 كيلوواط) وعزم دوران يبلغ 273 رطل قدم (369 نيوتن متر). يتم توجيه هذه القوة إلى جميع العجلات الأربع عبر نظام ذكي للدفع الرباعي وناقل حركة يدوي بست سرعات فقط.

تويوتا كورولا GR

صرحت تويوتا أن إصدار كورولاGR  سيركت ايديشن الجديد سيُطرح للبيع هذا الخريف وأنه سيخبرنا بالمزيد عن الأسعار بين الحين والآخر. ستصنع 1600 منهم فقط وليس هناك كلمة أخيرة حول عدد GR Corollasالذي سيكون متاحًا بالضبط.

تويوتا كورولا GR

 أكدت تويوتا أن كورولا GR  ستتوفر قريبًا للاعبي جران توريزمو في جميع أنحاء العالم، ولم يذكروا بالضبط متى يمكننا توقع سقوط السيارة الافتراضية في لعبة بلاي ستيشن الحصرية ، لكن على الأقل لن يقتصر الأمر على 1600 وحدة مثل الحقيقية ولن تتاح الفرصة للتجار لترميزها.

كورولا تويوتا تويوتا كورولا GR سيركت ايديشن

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