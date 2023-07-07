تدعي تويوتا أنها حققت طفرة تكنولوجية ستؤدي في النهاية إلى بطارية صلبة قادرة على توصيل ما يصل إلى 745 ميلاً (1199 كيلومترًا) من المدى ، كل ذلك أثناء إعادة الشحن بالكامل في 10 دقائق ، وفقًا لصحيفة الجارديان، نقلاً عن كيجي كايتا رئيسمركز البحث والتطوير التابع للشركة لحياد الكربون.

تويوتا تكشف عن طفرة تكنولوجية في مجال البطاريات الكهربائية

قالت شركة تصنيع السيارات اليابانية ، أمس ، إنها قامت بتبسيط إنتاج المواد المستخدمة في صناعة البطاريات الصلبة والسائلة ، مما سيسمح لها بتخفيض وزن وحجم وتكلفة العبوات التي ينتهي بها المطاف في المركبات.

قال كايتا: "بالنسبة لكل من بطارياتنا السائلة وذات الحالة الصلبة ، فإننا نهدف إلى تغيير جذري في الوضع حيث تكون البطاريات الحالية كبيرة جدًا وثقيلة ومكلفة، من حيث الإمكانات ، سنهدف إلى خفض كل هذه العوامل إلى النصف."

يُنظر إلى بطاريات الحالة الصلبة على أنها الخطوة المنطقية التالية في تطوير المركبات الكهربائية ، حيث تُعتبر أكثر أمانًا وموثوقية من خلايا الليثيوم أيون التي تستخدم إلكتروليتًا سائلًا ، ولكنها في الوقت نفسه أغلى بكثير ويصعب تصنيعها.

تعمل العديد من الشركات الناشئة مثل Solid Power و QuantumScape و Factorial و StoreDotعلى جعل بطاريات الحالة الصلبة ميسورة التكلفة وأسهل في الإنتاج ، ولكن اعتبارًا من اليوم ، لم يتم تركيب منتجاتها على أي سيارة كهربائية جديدة تُباع في السوق.

الآن ، ومع ذلك ، تقول تويوتا إنها تعتقد أنها يمكن أن تبسط عملية التصنيع ، مما يجعل إنتاج بطاريات الحالة الصلبة أسهل من إنتاج بطاريات الليثيوم أيون.

في الشهر الماضي ، كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية - التي ينظر إليها العديد من المتحمسين للمركبات الكهربائية على أنها متخلفة عندما يتعلق الأمر بكهربة مجموعتها بالكامل - عن خطة ضخمة لتغيير تركيزها من سيارات ICE إلى المركبات الكهربائية ، كل ذلك مع الاحتفاظ بالإصدارات الهجينة والمكونات الهجينة ، والمركبات التي تعمل بالهيدروجين على قيد الحياة.

كجزء من خطتها ، تريد تويوتا بناء بنية EV-only جديدة كليًا من شأنها أن تفرز مجموعة من المركبات الجديدة اعتبارًا من عام 2026 ، بما في ذلك سيارة SUVأمريكية الصنع بثلاثة صفوف والتي يقال إنها ستدخل الإنتاج في عام 2025 ببطاريات من مصادرها شمال كارولينا.

تقدر مجموعة السيارات أنها ستكون قادرة على صنع بطارية صلبة متطورة قادرة على تقديم ما يزيد عن 900 ميل (1448 كم) من المدى بعد عام 2028 ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى السيارات الأخف وزناً والأقل تعقيدًا التي تحتوي على مكونات أقل.