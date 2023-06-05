سعر جيلي اوكافانجو 2023 الـ SUV الهجين بمصر| صور

يتواجد داخل جمهورية مصر العربية الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2023، وتتوافر بمختلف الفئات منها السيدان والـ SUV والهاتشباك، بالإضافة الي أن سوق السيارات المصري يتوافر به الآن الكثير من السيارات الهجين والسيارات التي تعمل بالكهرباء، ومن ضن تلك السيارات جيلي اوكافانجو موديل 2023 الهجين .

جيلي اوكافانجو الـ SUV الجديدة

وسائل السلامة بـ أوكافانجو

جيلي اوكافانجو الـ SUV الجديدة

زودت سيارة جيلي اوكافانجو الـ SUV الجديدة بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، 6 وسائد هوائية، ونظام منع انغلاق المكابح ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام التحكم في نزول المنحدرات HDC، ونظام تثبيت السرعة، وكاميرا ، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS، وأحزمة أمان، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة، ونظام أقفال يعمل باللمس.

محرك جيلي اوكافانجو

محرك جيلي اوكافانجو الهجين الجديدة

تستمد سيارة جيلي اوكافانجو الهجين قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، مرتبط بمحرك كهربائي EMS ينتج قوة 48 فولت، وبالتالي تنتج سيارة جيلي اوكافانجو الهجين قوة مجمعة تصل الي 190 حصان، وعنم أقصي للدوران 300 نيوتن/متر، ومقترن بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتعمل السيارة بقوة الدفع الأمامي للعجلات .

مقصورة جيلي اوكافانجو

مقصورة جيلي اوكافانجو الجديدة 2023

تحتوي مقصورة جيلي أوكافانجو الـ SUV علي العديد من التكنولوجيات الحديثة ووسائل الترفيه المتميزة منها، تكييف هواء أوتوماتيك ثلاثي المنطقة، وشاشة وسطية مقاس 10.25 للتحكم في أنظمة السيارة، ومقاعد جلد كهربائية، وزر لتشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وكاميرا خلفية، وAUX، ومدخل USB، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبلوتوث، وفتحة سقف، ونظام ذكى لركن السيارة، وكراسي كهربائية، وفرش مقاعد من الجلد، وريموت كنترول، وباور ستيرنج.

سعر جيلي أوكافانجو الـ SUV

سيارة جيلي اوكافانجو 2023 الجديدة

تأتي سيارة جيلي أوكافانجو الـ SUV الهجين داخل السوق المصري للسيارات الجديدة موديل 2023 بسعر مليون و 150 ألف جنيه، وتتوافر بفئة واحدة .