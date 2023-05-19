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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيلي GX3 برو 2024 الجديدة كليًا تقترب من السوق المصري .. تفاصيل

جيلي GX3 برو 2024
جيلي GX3 برو 2024

تواصل شركة جيلي عملاق تصنيع السيارات الصينية، تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد انتشار أنباء جديدة عن اقتراب موعد تقديم النسخة GX3 برو 2024 الجديدة كليًا، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، لتنضم إلى عائلة جيلي كول راي واوكافانجو، والاحدث بينها جيومتري C الكهربائية.

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جيلي GX3 برو 2024

وكشفت جيلي عن فتح باب الحجز للسيارة الكروس أوفر SUV تحت المدمجة GX3 Pro الجديدة كليًا، والتي سوف تتوافر من خلال فئة واحدة من التجهيزات، بينما لم تكشف حتى الان عن السعر الرسمي لهذه السيارة الرياضية الجديدة.

جيلي GX3 برو 2024

مواصفات السيارة جيلي GX3 برو 2024 الجديدة كليًا 

 

تضم السيارة جيلي GX3 برو 2024 شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 8 بوصات، وشاشة عدادات ديجيتال، بالاضافة إلى مقاعد مصنوعة من الجلد ذات خيوط باللون الاحمر، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وبلوتوث، ومخرج شاحن للهواتف الذكية، والعديد من اللمسات العصرية.

جيلي GX3 برو 2024

وترتكز السيارة جيلي GX3 برو 2024 على جنوط رياضية يبلغ قياسها 16 بوصة مصنوعة من الالومنيوم، ومصابيح LED، مع شبكة أمامية بلمسات من الكروم، ذات فتحتات هوائية متعددة، ومرايا جانبية ذات إشارات ضوئية، وأقطاب ثنائية على جانبي السقف، بالاضافة إلى نسبة طول بلغت 4.005 مم، و 1.760 مم للعرض، و 1.575 مم للارتفاع الكلي.

جيلي GX3 برو 2024

وتضم السيارة جيلي GX3 برو 2024 ناقل حركة CVT مكونا من 7 سرعات، مدعوما بمحرك طراز DVVT، سعة 1500 سي سي، يتمكن من انتاج 140 نيوتن/متر عند 5.500 دورة في الدقيقة، بالاضافة إلى قوة اجمالية بلغت 103 أحصنة.

جيلي GX3 برو 2024

وتحتوي السيارة جيلي GX3 برو 2024 على حزمة من تجهيزات الحماية تتضمن، نظام التحكم الإلكتروني في الثباتESC، ومكابح ABS و EBD، وبرنامج مراقبة ضغط الاطارات TPMS، ونظام دعم السيارة على تجاوزر المرتفعات، ومثبت سرعة، وحساسات ركن، إلى جانب وسائد هوائية أمامية للحماية، وكاميرا خلفية.

جيلي GX3 برو 2024
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