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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيلي اوكافانجو 2023 تطرح الـSUV بأسعار جديدة

جيلي اوكافانجو الـ
جيلي اوكافانجو الـ SUV موديل 2023

يوجد داخل السوق المصري للسيارات الجديدة الكثير من طرازات السيارات المختلفة والمتنوعة، مقدمة من شركات السيارات المختلفة سواء كانت ألمانية، أو فرنسية أو صينية، ودائما ما يفضل المصريين شراء السيارات الصينية لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات حديثة تتماشي مع فئتها السعرية.

جيلي اوكافانجو الـ SUV 2023

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يعرض موقع صدى البلد سعر سيارة جيلي اوكافانجو الـSUV موديل 2023 بالأسعار الجديدة بمصر :


وسائل الأمان بـ جيلي اوكافانجو

جيلي اوكافانجو الـ SUV موديل 2023

تحتوي سيارة جيلي اوكافانجو الصينية علي الكثير من مميزات السلامة والأمان منها، 6 وسائد هوائية، ونظام منع انغلاق المكابح ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام التحكم في نزول المنحدرات HDC، ونظام تثبيت السرعة، وكاميرا 360 درجة، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS، وأحزمة أمان، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب.

محرك جيلي اوكافانجو

جيلي اوكافانجو الـ SUV 2023

تحصل سيارة جيلي اوكافانجو الصينية فئة الـ SUV علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج سيارة جيلي اوكافانجو عزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 60 لتر، وتنتج قوة 190 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 11 ثانية.

مقصورة جيلي اوكافانجو

جيلي اوكافانجو الـ SUV موديل 2023

زودت مقصورة سيارة جيلي اوكافانجو بالعديد من المميزات التكنلوجية المتطورة منها،  زر تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وكاميرا خلفية، ومقاعد كهربائية، وإنذار ضد السرقة، ومدخل AUX، ومدخل USB ، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبلوتوث، وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وريموت كنترول، وباور ستيرنج، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وفتحة سقف، ونظام ذكى لركن السيارة.

سعر جيلي اوكافانجو الجديد

جيلي اوكافانجو الـ SUV 2023

تتواجد سيارة  جيلي اوكافانجو موديل 2023 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 151 ألف جنيه، وتباع في مصر بفئه واحدة فقط .

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