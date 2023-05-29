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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة هائلة| سعر جيومتري سي الكروس أوفر الكهربائية بمصر

جيلي جيومتري سي الكهربائية
جيلي جيومتري سي الكهربائية

تتوافر سيارة جيلي جيومتري سي الكهربائية الجديدة الآن في مصر من خلال وكيل سيارات جيلين حيث تنتمي جيلي جيومتري سي الي فئة السيارات الكروس أوفر، وتعتبر من أقوي السيارات الكهربائية المتواجدة بالسوق المصري للسيارات، ويتم استيراد جيومتري سي بالكامل من مصنع جيلي بالصين، تقدم في مصر بنسختين .

جيلي جيومتري سي الكهربائية الجديدة

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وسائل الأمان بـ جيومتري سي

زودت سيارة جيلي جيومتري سي الكروس أوفر الكهربائية الجديدة بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها،  8 وسائد هوائية، ونظام كشف النقاط العمياء، ونظام رصد علامات المرور والسرعة المقررة، ونظام الحافظ على السير بالحارة المرورية، ونظام المساعدة على الركن، وكاميرا محيطة، ونظام تنبيه السائق في حالة الخروج عن المسار.

محرك جيومتري سي

جيلي جيومتري سي الكهربائية الجديدة

تستمد سيارة جيلي جيومتري سي الكهربائية الجديدة قوتها من محرك كهربائي بالكامل ينتج قوة 150 كيلووات " أي ما يعادل 201 حصان "، وتخرج عزم أقصى للدوران 310 نيوتن/متر، وتتسارع جيومتري سي من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعه في مدة 7.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 150 كم/ساعه، وتعتبر هذه أكبر قدرة حصانيه تنتجها سيارة صينية كهربائية بمصر.

أبعاد جيومتري سي

جيلي جيومتري سي الكهربائية الجديدة

تأتي سيارة جيومتري سي الكروس أوفر الكهربائية داخل السوق المصري للسيارات بطول 4432 مم، وعرض 1833 مم، وارتفاع 1560 مم، وقاعدة عجلات بطول 2700 مم، ومساحة الحقيبة الخلفية تصل الي 259 لتر.

مقصورة جيومتري سي

مقصورة جيلي جيومتري سي الكهربائية الجديدة

تحتوي مقصورة سيارة جيلي جيومتري سي الكهربائية الجديدة علي مظهر خارجي مميز بفضل احتوائها علي، شاشة ترفيه وسطية مقاس 12.3 بوصة، وشاحن لاسلكي، ونظام صوتي مكون من 8 سماعات من BOSE، وشاشة معلومات أمام السائق مقاس 5 بوصة، وتكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق.

سعر جيومتري سي

يصل سعر سيارة جيلي  جيومتري سي الكهربائية بالمنطقة الحرة بالدولار الي 37 ألف دولار، أي ما يعادل مليون و 143 ألف جنيه مصري تقريباً للفئة الأولي ، وتقدم الفئة الثانية بسعر 39 ألف دولار، أي ما يعادل مليون و 205 ألف جنيه مصري تقريباً.

جيلي جيومتري سي الكروس أوفر الكهربائية 

والجدير بالذكر أن وكيل سيارات جيلي في مصر يقدم سيارة جيلي  جيومتري سي الكهربائية بـ ضمان 150 ألف/كم أو 3 سنوات ، مع ضمان 8 سنوات للبطارية أو 150ألف/كم .

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