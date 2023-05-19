تمتلك جيلي بالفعل 7.6% من أستون مارتن بعد صفقة أبرمت في سبتمبر الماضي ، لكن الآن رفعت شركة صناعة السيارات الصينية حصتها إلى 17%، وستستثمر جيلي للسيارات القابضة 234 مليون جنيه إسترليني (292 مليون دولار) في أستون مارتن ، مما يجعلها ثالث أكبر مساهم بعد رئيس مجلس الإدارة لورانس سترول وصندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية.

جيلي الصينية تعزز حصتها في أستون مارتن إلى 17٪

وبموجب الصفقة الجديدة ، ستتلقى جيلي 42 مليون سهم من كونسورتيوم Stroll’s Yew Tree ، بالإضافة إلى 28 مليون سهم جديد وفرصة لتعيين مدير في مجلس إدارة العلامة التجارية للسيارات الرياضية.

ستحصل أستون على 95 مليون جنيه إسترليني (118 مليون دولار) للمساعدة في تحسين وضع التدفق النقدي الضعيف ولديها اتفاق ينص على أن جيلي لن تحصل على أسهم إضافية من شأنها أن تأخذ حصتها إلى ما بعد 22% حتى أغسطس 2024.

على الرغم من شهرة جيلي كشركة صينية ، إلا أن هذه الخطوة الأخيرة ترى أنها توسع وجودها على المسرح العالمي، وهي تمتلك بالفعل فولفو وبوليستار ولوتس، وتمتلك 10 في المائة من أسهم دايملر.

وقال سترول في الإعلان: "جيلي القابضة ، التي أصبحت في البداية مساهمًا العام الماضي ، ترى إمكانات هائلة لنمو أستون مارتن ونجاحها على المدى الطويل".

وأضاف: "إنهم يقدمون لنا فهماً عميقاً لسوق النمو الاستراتيجي الرئيسي الذي تمثله الصين ، فضلاً عن فرصة الوصول إلى مجموعة التقنيات والمكونات الخاصة بهم".

عانت أستون من إطلاق كارثي في سوق الأسهم في عام 2019 ، لكن الأسهم قفزت اليوم استجابةً لأخبار جيلي.