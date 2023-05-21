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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تظهر لأول مرة.. جيلي GX3 Pro كروس أوفر بـ 500 ألف جنيه

جيلي GX3 Pro الكروس
جيلي GX3 Pro الكروس أوفر الجديدة 20242

أعلن وكيل سيارات جيلي في مصر عن إنتاج طراز جديد من سيارة جيلي GX3 Pro موديل 2024 ، وتنتمي سيارة جيلي Pro الي فئة السيارات الكروس أوفر.

جيلي GX3 Pro الكروس أوفر الجديدة موديل 20242


وأكد وكيل سيارات جيلي في مصر أن سيارة جيلي GX3 Pro الكروس أوفر لم يتم الإعلان عن أسعارها رسمياً، ولكنها سيتم توافرها بالمناطق الحرة، وسيتم الإعلان عن أسعارها بالدولار حتي يتم الكشف عنها رسمياً في سوق السيارات المصري .

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وستنافس جيلي GX3 Pro سيارات مثل فورد ايكوسبورت، وجيب رينيجيد، وهيونداي بايون، وكيا إكسيد، حيث انه تم تقديم سيارة جيلي GX3 Pro في العديد من الدول ومنهم الصين وآسيا وأمريكا الجنوبية.

جيلي GX3 Pro الكروس أوفر الجديدة موديل 20242


سيارة  جيلي GX3 Pro  تظهر لأول مرة حاليا في الشرق الأوسط ، وتقدم بضمان 5 سنوات، أو 150 ألف/كم، وتتوافر السيارة حاليا في  المناطق الحرة وتم فتح باب الحجز عليها بالفعل .

وسائل الأمان في جيلي GX3 Pro

زودت سيارة جيلي GX3 Pro  بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، ونظام مانع إدارة المحرك، ونظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة المكابح EBD,  ونظام التحكم في المرتفعات HHC، والتحكم الإلكتروني في الثباتESC ، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادةVDC، وبرنامج مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ونظام مساعد الركن الخلفي Rear Sensor، ومكان تثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية ISOFIX.

أبعاد جيلي GX3 Pro

جيلي GX3 Pro الكروس أوفر الجديدة موديل 20242

تتوافر سيارة جيلي GX3 Pro في السوق المصري للسيارات بطول 4005 مم، وعرض 1760 مم، وارتفاع 1575 مم، وقاعدة عجلات بطول 2480 مم، وصندوق تخزين خلفية سعة 400 لتر.

محرك جيلي GX3 Pro

تحصل سيارة جيلي GX3 Pro علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 حصان، وعزم أقصي للدوران 140 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك من فئة CVT، وتعتمد على تعليق أمامي ماكفرسون وخلفي شبه مستقل توريجن بيم.

مقصورة جيلي GX3 Pro

جيلي GX3 Pro الكروس أوفر الجديدة موديل 20242

تمتلك مقصورة سيارة جيلي GX3 Pro  موديل 2024 العديد من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، فتحة سقف، وشاشة عدادات ديجيتال وسطية، وشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة، وبلوتوث، وإمكانية الاتصال عن بعد، وكاميرا خلفية عالية الدقة، ومخرج شاحن ذكي، وتكييف هواء أوتوماتيك، وفتحات تكييف بتصميم جديد ومفتاح ذكي، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك، ومثبت سرعة، ومحدد سرعة .

تصميم جيلي GX3 Pro الخارجي

تظهر سيارة جيلي GX3 Pro من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية من الكروم اللامع، وعجلات ألومنيوم مقاس 16 بوصة، ومرايات كهربائية، ومصابيح نهارية، وعدسة ثنائية الإضاءة، ومصابيح ضباب خلفية، ووحدات LED خلفية للإضاءة .

سعر سيارة جيلي GX3 Pro الجديدة

جيلي GX3 Pro الكروس أوفر الجديدة موديل 20242

ستباع سيارة جيلي GX3 Pro الكروس أوفر الجديدة موديل 20242 في مصر بسعر 11.600 ألف دولار أمريكي، أي ميا يعادل 363 ألف جنيه، ويضاف لهم جمرك السيارة ليصل سعرها الي 560 ألف جنيه.

والجدير بالذكر أن سيارة جيلي GX3 Pro الجديدة سيتم تسليمها للأشخاص الذين قاموا بحجزها في شهر المقبل من العام الجاري .

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