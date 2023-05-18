جيلي تطرح سيارة Lynk & Co 03 الجديدة بـ 900 ألف جنيه| صور

تتأهب شركة جيلي الصينية لتقديم الجيل الثاني من سياراتها السيدان الجديدة Lynk & Co 03، وستعتمد سيارة Lynk & Co 03 السيدان علي محرك سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة 349 حصان.

جيلي Lynk & Co 03 السيدان الجديدة

ستقدم سيارة جيلي Lynk & Co 03 السيدان داخل السوق الصيني عند انطلاقها لأول مرة، حيث تحمل سيارة Lynk & Co 03 ذلك الاسم بسبب التعاون بين شركة جيلي وشركة فولفو .

مواصفات جيلي Lynk & Co 03

تعتمد سيارة جيلي Lynk & Co 03 السيدان الجديدة علي العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة، وعلى منصة BMA، و CMA، و SPA، لم يختلف تصميم الجيل الجديد عن الجيل الثاني العادي 03.

سيارة جيلي Lynk & Co 03 السيدان

وبها مصابيح تشغيل تبرز العلامة التجارية، ومصد رياضي مزود بمصابيح أمامية مدمجة، وفتحة تهوية أمامية ضخمة، وبها 4 مخارج للعادم، ومشتت هواء رياضي خلفي، وفرامل ضخمة مطلية باللون الأصفر، وعلامات تحمل رقم 350.

تستمد جيلي Lynk & Co 03 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي ثنائي التيربو، وتنتج قوة إجمالية 349 حصان، وتعمل سيارة جيلي Lynk & Co 03 بنظام الدفع الرباعي للعجلات، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم / ساعة.

سعر جيلي Lynk & Co 03

مقدمة سيارة جيلي Lynk & Co 03 السيدان الجديدة

سعر جيلي Lynk & Co 03 السيدان الجديدة يصل الي 203.300 ألف ين صيني، إي ما يعادل 906 ألف جنيه مصري تقريباً.