عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيلي تطرح سيارة Lynk & Co 03 الجديدة بـ 900 ألف جنيه| صور

جيلي Lynk & Co 03 السيدان
جيلي Lynk & Co 03 السيدان الجديدة

تتأهب شركة جيلي الصينية لتقديم الجيل الثاني من سياراتها السيدان الجديدة  Lynk & Co 03، وستعتمد سيارة  Lynk & Co 03 السيدان علي محرك سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة 349 حصان.

جيلي  Lynk & Co 03 السيدان الجديدة 

أسعار جيلي كول راي الجديدة في مصر | صور

جيلي اوكافانجو 2023 تطرح الـSUV بأسعار جديدة

ستقدم سيارة  جيلي  Lynk & Co 03 السيدان داخل السوق الصيني عند انطلاقها لأول مرة، حيث تحمل سيارة Lynk & Co 03 ذلك الاسم بسبب التعاون بين شركة جيلي وشركة فولفو .

مواصفات جيلي Lynk & Co 03

تعتمد سيارة جيلي  Lynk & Co 03 السيدان الجديدة علي العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة، وعلى منصة BMA، و CMA، و SPA،  لم يختلف تصميم الجيل الجديد عن الجيل الثاني العادي 03.

سيارة جيلي  Lynk & Co 03 السيدان 

وبها مصابيح تشغيل تبرز العلامة التجارية، ومصد رياضي مزود بمصابيح أمامية مدمجة، وفتحة تهوية أمامية ضخمة، وبها 4 مخارج للعادم، ومشتت هواء رياضي خلفي، وفرامل ضخمة مطلية باللون الأصفر، وعلامات تحمل رقم 350.

تستمد جيلي  Lynk & Co 03  قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي ثنائي التيربو، وتنتج قوة إجمالية 349 حصان، وتعمل سيارة  جيلي  Lynk & Co 03  بنظام الدفع الرباعي للعجلات، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم / ساعة.

سعر جيلي  Lynk & Co 03

مقدمة سيارة جيلي  Lynk & Co 03 السيدان الجديدة

سعر جيلي  Lynk & Co 03 السيدان الجديدة يصل الي 203.300 ألف ين صيني، إي ما يعادل 906 ألف جنيه مصري تقريباً.

جيلي Co 03 Lynk جيلي Lynk Co 03 السوق الصينى شركة جيلي شركة فولفو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة.. الذهب يتعرض لأقوى خسارة في تاريخه

فشل في الاعتداء عليها فأنهى حياة زوجها| "موسى" ضحى بحياته دفاعا عن عرضه.. وزوجته تنهار من البكاء

هل يتعاطى المتهم بدهس مهندس في القاهرة الجديدة عقاقير مخدرة؟ تفاصيل

عروض بالجملة.. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الأهلي

موظف لمحكمة الأسرة: مراتي غابت عن البيت 14 شهرا وراجعة بطفلة

4 جنيهات|هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء والمالية تفجر مفاجأة بنهاية العام

القصة الكاملة لتسريب امتحان دراسات الإعدادية بالدقهلية|من السبب وماذا قال شاومينج؟

بـ 250 جنيهًا فقط| أرخص سعر كيلو لحم بلدي من خلال هذه الأماكن

موضوعات متعلقة

أرخص 5 سيارات زيرو تحت 70 ألف ريال سعودي.. صور

اركب أوروبي مضمون بداية من 560 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة| صور

بشاحن فائق السرعة| هوندا تكشف عن سياراتها e:Ny1 الكهربائية

حل بسيط لإزالة رائحة العفن من تكييف السيارة | تفاصيل

أول سيارة تصنع بأيادِ مغربية 100%.. صور

بسبب سيجارة| امرأة تشعل سيارة داخل محطة وقود.. فيديو

من أجل الشهرة.. صانع محتوى يتلف سيارة بـ7 ملايين جنيه| شاهد

أكثر سيارة SUV استوردها المصريون دون جمارك| صور

ترشيحاتنا

سيناريوهان .. مفاجأة في قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة والشهادات

مناقشة الوصاية بالحوار الوطنى|10 ضوابط لـ قسمة أموال القُصّر والتزامات الوصيّ

أوكرانيا تلمح بعدم استبعاد حضور زيلينسكي لقمة هيروشيما

اعتراف رسمي.. بيان عاجل من المخابرات الأوكرانية بشأن تفجير شبه جزيرة القرم

Axiom Space's Ax-2.. قصة أول رجل وامرأة سعودية يصعدان للفضاء قريبا

وضع فرشاة الأسنان في الحمام.. كارثة صحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وضع فرشاة الأسنان في الحمام.. كارثة صحية

الكويت.. تداول فيديو يوثق إشهار 4 فلبينيات إسلامهن

سر وصفات الكبدة زي المطاعم.. أبرزها بالردة

شاهد.. جندي يعزف البيانو وسط نيران الحرب الأوكرانية الروسية بباخموت

فيديو

أغرب حالة مرضية في العالم.. برازيلية رأسها لا يتوقف عن النمو «فيديوجراف»

فيديو مثير للجدل.. طبق من نار مميز يأكلونه في الهند| شاهد

مقطع فيديو مثير للجدل لأغرب حادثة من نوعها .. شاهد

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ