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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

«الأنثى المستقلة».. سيارة Geely Icon للسيدات بسعر 525 ألف جنيه| صور

Geely Icon Protagonist
Geely Icon Protagonist الجديدة

كشفت شركة جيلي الصينية المتخصصة في تصنيع السيارات، عن طرازها الجديد Geely Icon Protagonist المقدم للسيدات.

وتنتمي سيارة Geely Icon Protagonist إلى فئة السيارات الكروس أوفر، حيث قدمت الشركة تلك السيارة بـ شعار "الأنثى المستقلة".

وتستهدف الشركة بهذا الإصدار مجموعة المستهلكين من السيدات.

سيارة Geely Icon Protagonist الكروس أوفر 

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سيارة Geely Icon Protagonist الكروس أوفر 

ظهرت سيارة جيلي Icon  لأول مرة عام 2020، وتعتمد على منصة Geely's BMA، وبالإضافة إلى أن سيارة جيلي Icon تحتوي على مميزات لتسهيل القيادة للمبتدئين، تنتمي سيارة  Geely Icon إلى فئة السيارات الكروس أوفر .

أبعاد جيلي Icon

سيارة Geely Icon Protagonist الكروس أوفر 

تأتي سيارة جيلي Icon  الجديدة الكروس أوفر بطول 4350 مم، وعرض 1815 مم، وارتفاع 1620 مم، وقاعدة عجلات بطول 2640 مم، ويمكن أيضا اختيار عجلات رياضية مقاس 19 بوصة.

محرك  جيلي Icon

سيارة Geely Icon Protagonist الكروس أوفر 

زودت سيارة جيلي Icon بناقل حركة أوتوماتيك من فئة DCT  مكون من 7 سرعات، وتنتج قوة 180 حصانا، وعزم أقصى للدوران 290 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتصل سرعة جيلي Icon  القصوى إلى 200 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في 7.9 ثانية، وتستهلك 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

مقصورة جيلي Icon

مقصورة Geely Icon Protagonist الجديدة

تمتلك سيارة  Geely Icon مجموعة من الوظائف المساعدة المتقدمة للقيادة، منها نظام التحذير عند الاصطدام، ونظام المساعدة علي مغادرة المسار، وبها رادار أمامي، ومسجل قيادة مدمج، وصورة بانوراما 540 درجة للملاحة ومواقف السيارات، ويمكن التحكم بالسيارة عن بعد بالهاتف المحمول، وبها ميزة التنظيف التلقائي لمقصورة القيادة.

مقصورة Geely Icon Protagonist الكروس أوفر 

وتحتوي المقصورة الداخلية أيضا على أجواء دافئة، وزخرفة قماشية زرقاء فاتحة على خلفية بيج، وأضواء محيطة مكونة من 72 لونا، وعجلة قيادة ثلاثية الأضلاع، ولوحة بيانات مقاس 10.25 بوصة، وشاشة تحكم مركزية تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة للمعلومات والترفيه مدعومة بنظام Galaxy OS، وبها ميزة  التعرف على الوجه، والتفاعل الصوتي مع نظام المعلومات والترفيه.

سعر جيلي Icon

Geely Icon Protagonist الجديدة

تباع سيارة  جيلي Icon الجديدة الكروس أوفر بسعر 118.900 يوان صيني، أي ما يعادل 525 ألف جنيه مصري تقريباً.

جيلي ICON Geely Icon Protagonist Geely Icon الأنثى المستقلة

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