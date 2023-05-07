بالأسعار .. الفرق بين جيلي كول راي و شانجان CS35 plus |صور

ينتشر داخل السوق المصرية للسيارات الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2022، ويتنافس مصنعو السيارات علي التواجد في سوق السيارات المصرية ومنهم صانع السيارات الصيني، الذى يوفر مختلف فئات السيارات في مصر ومنها، السيدان، والكروس أوفر، والهاتشباك، ولك لاتاحة الفرصة أمام المواطنين لاختيار السيارة الأنسب لهم .

ويقدّم موقع صدى البلد الفرق بين سيارة جيلي كول راي و شانجان CS35 plus موديل 2022 بالأسعار :

1- شانجان CS35 plus

شانجان CS35 plus 2022

وتملك سيارة شانجان CS35 plus خزان وقود يصل سعته إلى 53 لترًا، وتنتج قوة 160 حصاناً، بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1400 سي سي تيربو، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتنتج عزم أقصي للدوران يصل الي 260 نيوتن/متر.

سعر شانجان CS35 plus

سيارة شانجان CS35 plus 2022

الفئة الأولي من سيارة شانجان CS35 plus موديل 2022 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 820 ألف جنيه، وتأتي الفئة الثانية بسعر 870 ألف جنيه، والفئة الثالثة تباع بسعر 930 ألف جنيه .

2- جيلي كول راي

جيلي كول راي موديل 2022 الكروس أوفر

تحتاج سيارة جيلي كول راى الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، ويصل سعة خزان وقودها الي 45 لتر، وتنتج عزم أقصي للدوران 255 نيوتن/لتر، بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة 175 حصانا، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 7.9 ثانية.

سعر جيلي كول راي

سيارة جيلي كول راي موديل 2022

وتباع سيارة جيلي كول راي موديل 2022 الكروس أوفر في سوق السيارات المصرية بسعر 629 ألف جنيه للفئة الأولي، و تصل الي 719 ألف جنيه للفئة الثانية، وتأتي أعلي فئة بسعر 729 ألف جنيه .