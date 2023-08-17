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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر جيلي GX3 Pro الهاتشباك الجديدة فى مصر

سيارة جيلي GX3 Pro الهاتشباك
سيارة جيلي GX3 Pro الهاتشباك الجديدة

أعلن وكيل سيارات جيلي بجمهورية مصر العربية عن إصدار جيلي GX3 Pro  الجديد، وتنتمي GX3 Pro الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتظهر سيارة جيلي الصغيرة بتصميم عصري وشكل شبابي .

سيارة جيلي GX3 Pro الهاتشباك الجديدة 

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مواصفات جيلي GX3 Pro الكروس أوفر | صور

- محرك GX3 Pro الهاتشباك 

جيلي GX3 Pro الهاتشباك الجديدة 

تستمد سيارة جيلي GX3 Pro الهاتشباك قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 102 حصان، وتنتج عزم أقصي للدوران 142 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أتوماتيك .

- مواصفات جيلي الهاتشباك

مقصورة جيلي GX3 Pro الهاتشباك الجديدة 

زودت سيارة جيلي GX3 Pro بالعديد من التكنولوجيات المتطورة منها، شاشة ترفيه مقاس 8 بوصة تعمل باللمس، وشاشة معلومات أمام السائق مقاس 3.5 بوصة، وأدوات للتحكم بضغطة زر، وتكييف هواء أوتوماتيك، ووسائد هوائية مزدوجة SRS ، ونظام ABS ، ونظام EBD، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وأجهزة استشعار للاصطفاف، ونظام للتحكم في الثبات، ونظام المساعدة على التحرك.

- أبعاد جيلي GX3 Pro

جيلي GX3 Pro الهاتشباك الجديدة 

تتوافر سيارة جيلي GX3 Pro الهاتشباك الجديدة  داخل سوق السيارات المصري بطول 4005 مم، وعرض 1760 مم، وارتفاع 1575 مم، وقاعدة عجلات بطول 2480 مم، وتباع بـ عجلات رياضية مقاس 16 بوصة.

- سعر GX3 Pro الهاتشباك 

سيارة جيلي GX3 Pro الهاتشباك  الجديدة 

تتواجد سيارة جيلي GX3 Pro التي تنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري بسعر  رسمي 670 ألف جنيه ، وذلك للفئة الوحيدة المتوافرة بمصر .

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