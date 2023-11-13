تويوتا كورولا موديل 2008 تباع بسعر لا يصدق

يضم سوق السيارات المستعمل باقة متنوعة من طرازات السيارات الحديثة التي يبحث عنها المواطنون داخل أسواق السيارات ، وتوافر هذه الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير مسبوق ، وذلك يعود الي المشاكل التي واجهها قطاع صناعة السيارات عالميا .

تويوتا كورولا موديل 2008 للبيع بسوق السيارات المستعمل

- محرك تويوتا كورولا موديل 2008 :

تويوتا كورولا موديل 2008 للبيع بسوق السيارات المستعمل

تستمد سيارة تويوتا كورولا موديل 2008 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات من المحرك بواسطة ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، يوجد بالسيارة رخصة سارية لمدة سنتين ، وبها دهانات خارجية ، وتباع السيارة باللون الأحمر .

- مواصفات تويوتا كورولا السيدان :

تويوتا كورولا موديل 2008 للبيع بسوق السيارات المستعمل

زودت سيارة تويوتا كورولا موديل 2008 السيدان بالعديد من المميزات منها، إضاءة أمامية، ومصابيح ضباب أمامية ، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة تويوتا ، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة ، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب خارجية ، وتم تثبيت شعار شركة تويوتا اليابانية علي الحقيبة الخلفية للسيارة ، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية للسيارة لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

- سعر تويوتا كورولا موديل 2008 بـ مصر :

تويوتا كورولا موديل 2008 للبيع بسوق السيارات المستعمل

تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري بسعر 395 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها .