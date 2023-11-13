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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا كورولا موديل 2008 تباع بسعر لا يصدق

تويوتا كورولا موديل
تويوتا كورولا موديل 2008 للبيع بسوق السيارات المستعمل

يضم سوق السيارات المستعمل باقة متنوعة من طرازات السيارات الحديثة التي يبحث عنها المواطنون داخل أسواق السيارات ، وتوافر هذه الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير مسبوق ، وذلك يعود الي المشاكل التي واجهها قطاع صناعة السيارات عالميا .

تويوتا كورولا موديل 2008 للبيع بسوق السيارات المستعمل 

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- محرك تويوتا كورولا موديل 2008 :

تويوتا كورولا موديل 2008 للبيع بسوق السيارات المستعمل 

تستمد سيارة تويوتا كورولا موديل 2008 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات من المحرك بواسطة ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، يوجد بالسيارة رخصة سارية لمدة سنتين ، وبها دهانات خارجية ، وتباع السيارة باللون الأحمر .

- مواصفات تويوتا كورولا السيدان :

تويوتا كورولا موديل 2008 للبيع بسوق السيارات المستعمل 

زودت سيارة تويوتا كورولا موديل 2008 السيدان بالعديد من المميزات منها، إضاءة أمامية، ومصابيح ضباب أمامية ، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة تويوتا ، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة ، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب خارجية ، وتم تثبيت شعار شركة تويوتا اليابانية علي الحقيبة الخلفية للسيارة ، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية للسيارة لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

- سعر تويوتا كورولا موديل 2008 بـ مصر :

تويوتا كورولا موديل 2008 للبيع بسوق السيارات المستعمل 

تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري بسعر 395 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها .

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