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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حملة استدعاء جديدة لـ 4 إصدارات تويوتا بمصر

حملة استدعاء جديدة
حملة استدعاء جديدة لـ 4 إصدارات تويوتا بمصر

كشفت شركة تويوتا مصر عن حملة استدعاءات جديدة داخل السوق المصري للسيارات ، وتلك الاستدعاءات جاءت بهدف الكشف عن الوسائد الهوائية بالسيارات ، وملاحظة ما اذا كان بها عيوب إم لا .

 حملة استدعاء جديدة لـ  4 إصدارات تويوتا بمصر

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حملة استدعاء لبعض سيارات تويوتا في مصر.. ما السبب؟

تأتي حمالات الاستدعاء من قبل شركة تويوتا مصر بهدف الحفاظ على سلامة وأمان أصحاب سيارات تويوتا في مصر، وتشمل هذه الاستدعاءات 4 إصدارات من تويوتا منها :

 حملة استدعاء جديدة لـ  4 إصدارات تويوتا بمصر

1- تويوتا كورولا من موديل 2003 حتي موديل 2013.

2- تويوتا ياريس فئة الهاتشباك من موديل 2013 حتي موديل 2015 .

3- تويوتا أفينيسيس من موديل 2003 حتي موديل 2008.

4- تويوتا ياريس فئة السيارات السيدان من موديل 2003 حتي موديل 2008.

 حملة استدعاء جديدة لـ  4 إصدارات تويوتا بمصر

الجدير بالذكر أن حملات استدعاء تويوتا في مصر تشمل تغير زيت و فلتر مجانا ، وذلك بجانب الكشف علي الوسائد الهوائية وهي السبب الرئيسي في الاستدعاءات .

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