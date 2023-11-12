كشفت شركة تويوتا مصر عن حملة استدعاءات جديدة داخل السوق المصري للسيارات ، وتلك الاستدعاءات جاءت بهدف الكشف عن الوسائد الهوائية بالسيارات ، وملاحظة ما اذا كان بها عيوب إم لا .

حملة استدعاء جديدة لـ 4 إصدارات تويوتا بمصر

تأتي حمالات الاستدعاء من قبل شركة تويوتا مصر بهدف الحفاظ على سلامة وأمان أصحاب سيارات تويوتا في مصر، وتشمل هذه الاستدعاءات 4 إصدارات من تويوتا منها :

حملة استدعاء جديدة لـ 4 إصدارات تويوتا بمصر

1- تويوتا كورولا من موديل 2003 حتي موديل 2013.

2- تويوتا ياريس فئة الهاتشباك من موديل 2013 حتي موديل 2015 .

3- تويوتا أفينيسيس من موديل 2003 حتي موديل 2008.

4- تويوتا ياريس فئة السيارات السيدان من موديل 2003 حتي موديل 2008.

حملة استدعاء جديدة لـ 4 إصدارات تويوتا بمصر

الجدير بالذكر أن حملات استدعاء تويوتا في مصر تشمل تغير زيت و فلتر مجانا ، وذلك بجانب الكشف علي الوسائد الهوائية وهي السبب الرئيسي في الاستدعاءات .