تويوتا برادو خليجي أعلى فئة 2023 .. للبيع بهذا السعر

يحتوي السوق المصري على الكثير من سيارات تويوتا، والتي تعد من اعرق شركات تصنيع السيارات اليابانية حول العالم، والتي تقدم باقة من الطرازات المتنوعة بين السيدان والهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام ضمن عائلية الـ SUV، ومنها النسخة برادو 2023.

وظهرت تويوتا برادو 2023 للبيع عبر الانترنت، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وهي بحالة الزيرو تمامًا، مع لون خارجي فضي، إلى جانب انتمائها للفئة عالية التجهيزات، بالاضافة إلى تقديمها بمواصفات خليجية.

تويوتا برادو 2023

تضم السيارة تويوتا برادو 2023 جنوط رياضية، مع تصميم خارجي عملاق من فئة الـ SUV، بالاضافة إلى شبكة كبيرة الحجم ذات فتحات متعددة، ومصابيح تتسم بالشراسة بالواجهة الامامية، مع مصابيح ضباب تقع على جانبي الصادم، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية.

تويوتا برادو 2023

وتحتوي تويوتا برادو 2023 على مكيف هواء متعدد المناطق، وشاشة داخلية تعمل باللمس، ونظام صوتي ترفيهي، وعجلة قيادة تدعم الكثير من اوامر التحكم، ومثبت سرعة، بالاضافة إلى نظام الركن الذكي، وحساسات حركة، وكاميرا، وانذار مانع للسرقة، وفتحة سقف.

تويوتا برادو 2023

وتتمتع السيارة تويوتا برادو 2023 بمقاعد من الجلد ذات تحكم كهربائي، ووسائد هوائية للحماية، مع فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية ايضا، مع نظام إيموبليزر ضد السرقة، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

تويوتا برادو 2023

سعر السيارة تويوتا برادو 2023

تقدم السيارة تويوتا برادو 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بعد ظهورها للبيع عبر الانترنت، بسعر يبلغ 6,000,000 جنيه.