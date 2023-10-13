أسعار تويوتا كورولا موديل 2024 في مصر.. صور

تواصل عملاقة تصنيع السيارات اليابانية "تويوتا"، من تعزيز تواجدها في السوق المصري، بعد طرح موديلات 2024 من الأيقونة "كورولا"، والتي يتم تقديمها عبر باقة من الفئات، مع سعر رسمي يبدأ من 925 ألف جنيه للفئة الاولى ACTIVE.

يقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق سعر ومواصفات السيارة تويوتا كورولا موديل 2024 في مصر

تويوتا كورولا موديل 2024

تستمد السيارة تويوتا كورولا 2024 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 CC، 4 سلندر، يمكنه انتاج 120 حصان، و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

تويوتا كورولا موديل 2024

وتستطيع السيارة تويوتا كورولا 2024 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 189 كيلومتر في الساعة، مع امكانية الانطلاق من النقطة 0 والتي تعني الثبات وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/س، في فترة زمينة تستغرق مدتها نحو 12 ثانية، إلى جانب متوسط استهلاك للبنزين يبلغ 6.8 لتر /100 كيلومتر.

تويوتا كورولا موديل 2024

اسعار تويوتا كورولا موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الاولى تويوتا كورولا موديل 2024 بسعر 925 الف جنيه.

الفئة الثانية تويوتا كورولا موديل 2024 بسعر 990 الف جنيه.

الفئة الثالثة تويوتا كورولا موديل 2024 بسعر مليون و100 الف جنيه.

الفئة الرابعة تويوتا كورولا موديل 2024 بسعر مليون و150 الف جنيه.

الفئة الخامسة تويوتا كورولا موديل 2024 بسعر مليون و200 الف جنيه.