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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تقدم C-HR موديل 2024 الجديدة.. صور

تويوتا C-HR موديل
تويوتا C-HR موديل 2024 الجديدة

تواصل شركة تويوتا اليابانية وعملاقة تصنيع السيارات، من تألقها في هذا المجال، بعد ان كشفت النقاب عن احدث اصداراتها وهي السيارة C-HR ، والتي ظهرت بتصميم محدث واكثر حدة، مع طلاء خارجي ثنائي يجمع بين اللون الاسود والاصفر الـ " Mustard"، لتجتمع هذه اللوحة وتظهر النسخة الرياضية باطلالة 2024.

تويوتا C-HR موديل 2024 الجديدة 

القدرات الفنية للسيارة تويوتا C-HR موديل 2024 الجديدة 

 

تقدم السيارة تويوتا C-HR موديل 2024 بنظام هجين يضم محرك بقوة 103 كيلووات اي مايعادل 140حصانا، او بقوة 145 كيلووات يعادل 198 حصانا، بالاضافة إلى تقنية PLUG IN والتي تعطي قوة قدرها 233 حصانا ومدى سير يصل لـ 66 كيلومتر.

تويوتا C-HR موديل 2024 الجديدة 

تحتوي السيارة C-HR موديل 2024 الجديدة على باقة من التجهيزات الداخلية والتي تتضمن، شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 12.3 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، وتدعم الكثير من اوامر التحكم، مع بعض الترقيات في نظام الملتيميديا، بالاضافة إلى حزمة من وسائل الحماية والامان وبرامج دعم قائد المركبة.

تويوتا C-HR موديل 2024 الجديدة 

تصميم السيارة تويوتا C-HR موديل 2024

 

وتمتعت السيارة تويوتا C-HR موديل 2024 بتصميم خارجي من فئة الكروس اوفر الرياضية الشهيرة، ولكن مع بعض اللمسات العصرية، حيث ظهرت بمقدمة اكثر شراسة ذات مصابيح حادة الشكل، وجنوط رياضية، مع شبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية، وسبويلر خلفي رياضي.

تويوتا تقنية الفار C-HR تويوتا C-HR تويوتا C-HR موديل 2024

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