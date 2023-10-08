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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا ياريس "أوتوماتيك" موديل 2008 بأفضل سعر

تويوتا ياريس 2008
تويوتا ياريس 2008

استطاعت شركة تويوتا اليابانية، أن تحقق شعبية كبيرة داخل الوطن العربي والسوق المصري، إلى جانب شهرتها عالميًا، حيث تمكنت من تقديم باقة من الطرازات المتنوعة، والتي اتسمت بالاعتمادية، بالإضافة إلى قلة الأعطال، وتنوع التصميمات والأسعار أيضا.

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وتعد السيارة تويوتا ياريس من أبرز إصدارات العلامة التجارية، وظهرت إحداها للبيع في مصر عبر الإنترنت من قبل إحدى الصفحات المتخصصة في هذا الموضوع إلكترونيًا، وتشير البيانات إلى أن السيارة تحمل موديل 2008 بالاضافة إلى تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي.

تويوتا ياريس 2008

وتأتي السيارة تويوتا ياريس 2008 بتصميم السيدان، مع عدد كيلومترات قدره 427 ألف كم أغلبها من السفر، مع طلاء خارجي باللون الازرق، حيث تم تجديد اللون الخارجي بالكامل عدا السقف مازال بحالة الفبريقا، بالإضافة إلى دواخل السيارة التي تتمتع بحالة الفبريقا أيضا.

تويوتا ياريس 2008

وتضم السيارة تويوتا ياريس موديل 2008 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، 4 إطارات جديدة، وبطارية جديدة ايضا، بالاضافة إلى مكيف هواء يعمل بحالة ممتازة بحد وصف البيانات الخاصة بتلك النسخة، ومرايات جانبية كهربائية، وعجلة قيادة باور، وريموت كنترول للتحكم في فتح وإغلاق السيارة.

تويوتا ياريس 2008

وتحتوي السيارة تويوتا ياريس 2008 على وسائد هوائية للحماية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وإنذار مانع للسرقة، ونظام صوتي ترفيهي مع مشغل اسطوانات ومدخل AUX و USB، وجنوط سبور، ومحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.

تويوتا ياريس 2008

سعر السيارة تويوتا ياريس 2008

تباع السيارة تويوتا ياريس والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية قدرها 280 ألف جنيه، وننصح دومًا بالكشف الجيد على الحالة العامة للسيارة قبل الشراء. 

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