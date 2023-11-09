حملة استدعاء لبعض سيارات تويوتا في مصر.. ما السبب؟

كشف وكيل سيارات تويوتا في بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك عن إطلاق حملة استدعاءات لبعض طرازات تويوتا بالسوق المصري للسيارات، بهدف التأكد من سلامة الوسائد الهوائية ومطابقتها بـ معايير الأمان والسلامة وتغييرها اذا استدعي الأمر .

حملة استدعاء لبعض سيارات تويوتا في مصر

تتضمن حملة الاستدعاءات إصدارات تويوتا كورولا من موديل 2002 حتي موديلات 2013 ، وهذا الاستدعاء يخص سيارات معينة أيضا منها تويوتا ياريس السيدان من موديل 2005 حتي موديلات 2012 ، وياريس الهاتشباك من موديلات 2013 حتي موديلات 2015 .

حملة استدعاء لبعض سيارات تويوتا في مصر

بالإضافة إلى أن حملة الاستدعاءات تتضمن طرازات مثل تويوتا افانسيس من موديلات 2003 حتي موديلات 2008، وتستمر فعاليات الحملة بجميع مراكز خدمة تويوتا إيچيبت في مصر .

حملة استدعاء لبعض سيارات تويوتا في مصر

ويتم في ذلك الاستدعاء فحص الوسائد الهوائية واستبدال قطع الغيار في السيارات المعنية ، حسب تعليمات شركة تويوتا العالمية بالمجان بدون أي مقابل .

حملة استدعاء لبعض سيارات تويوتا في مصر

ويمكن الاتصال بالخط الساخن 16550 لتعريف العملاء ما إذا كان موديل السيارة يقع ضمن قائمة الموديلات المشمولة في الحملة إم لا .