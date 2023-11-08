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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارات تويوتا الجديدة في مصر

صدى البلد

تعتبر السيارة تويوتا بيلتا الجديدة أرخص إصدارات الصالنع الياباني في السوق المصري، وتتوفر بفئتين هما أكتيف وسمارت.

 تويوتا بيلتا موديل 2023

مواصفات السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 138 نيوتن/متر، ومحرك بسعة 1500 سي سي، 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 103 حصانا.

 

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي للسيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية من 4 سرعات، بينما تستغرق مدة قدرها 12 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من نقطة السكون 0.

 تويوتا بيلتا موديل 2023

تحتوي السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 على جنوط 15 و 16 بوصة، وقفل مركزي، ومكيف هواء، بالإضافة إلى مرايات جانبية وزجاج كهربائي، ونظام ايموبليزر المانع للسرقة، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وعدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS.

 

تظهر تويوتا بيلتا موديل 2023 من الخارج بمصابيح امامية حادة الشكل، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، مع مفهوم رباعي الأبواب، بالإضافة إلى سعة تخزين خلفية، مع ومرايات جانبية كهربائية تم تزويدها بإشارات ضوئية، مصابيح ضباب.

 تويوتا بيلتا موديل 2023 

أسعار السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023

الفئة الأولى ACTIVE تويوتا بيلتا موديل 2023 بقيمة قدرها 640,000 جنيه

الفئة الثانية SMART تويوتا بيلتا موديل 2023 بقيمة قدرها 695,000 جنيه   

 

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