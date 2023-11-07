عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أجزاء تويوتا من موديل 2008 لـ موديل 2013 | تباع بهذه الأسعار

أجزاء تويوتا من موديل
أجزاء تويوتا من موديل 2008 لـ موديل 2013 | تباع بهذه الأسعار

يبحث ملاك السيارات داخل سوق قطع الغيار الخاص بالسيارات عن أجزاء خاصة بسيارتهم ، وذلك من أجل استبدالها بالقطع التالفة لضمان عمل السيارة بشكل جيد وبدون أعطال ، ويختلف سعر قطع غيار السيارات عن بعضها البعض حسب نوع وفئة السيارة .

5 سيارات يابانية جديدة "أوتوماتيك".. بسعر يبدأ من 490 الف جنيه

على قد الإيد.. 5 سيارات مستعملة بـ 80 ألف جنيه

- يكشف زكريا سعيد صاحب أحد المحال التجارية عن أسعار قطع غيار غيار تويوتا من موديل 2008 لـ 2013 :

- المساعد الأمامي لـ تويوتا كورولا :

المساعد الأمامي لـ تويوتا كورولا عباره عن بستم يتحرك داخل شميز ويسهل الحركة بينهم زيت أو غاز أو الأثنين ، يقوم البستم بالضغط علي الزيت المتواجد داخل الشميز أثناء الضغط علي وزن السيارة أو عند المرور على مطب .

المساعد الأمامي لـ تويوتا كورولا

يباع المساعد الأمامي لـ تويوتا كورولا من موديل 2008 لموديل 2013 بسعر 2700 جنيه، ويصل الي 3700 جنيه .

- المساعد الخلفي لـ تويوتا كورولا :

المساعد الخلفي لـ تويوتا كورولا يعمل علي مص الصدمات ، بالإضافة الي أن المساعدين تساعد في تثبيت إطارات السيارة بالأرض في جميع الأوقات سواء عند السكون أو عند الحركة .

 المساعد الخلفي لـ تويوتا كورولا

سعر المساعد الخلفي لـ تويوتا كورولا من موديل 2008 لـ موديل 2013 يصل داخل سوق قطع الغيار الي 1900 جنيه، ويرتفع ليصل الي 2600 جنيه .

- بيض مقصات تويوتا كورولا :

بيض مقصات تويوتا كورولا دورة هو الربط بين المقصات والمكان الذي يثبت به العجلات لضمان ثبات تحرك العجلات علي الطريق .

بيض مقصات تويوتا كورولا

يتواجد بيض مقصات تويوتا كورولا من موديل 2008 لموديل 2013 داخل سوق قطع غيار السيارات بسعر 375 جنيه، ويصل الي 525 جنيه

- بيض طرف تويوتا كورولا :

بيض طرف تويوتا كورولا تعمل علي السماح بحركة زاويه منقولة من أتياش الدركسيون إلى الركب الأمامية عند تحرك السيارة .

 بيض طرف تويوتا كورولا

يتوافر بيض طرف تويوتا كورولا من موديل 2008 لموديل 2013 داخل سوق قطع الغيار بسعر 390 جنيه، ويصل الي 580 جنيه .

- بارة الاسكترا لـ تويوتا كورولا :

بارة الاسكترا الخاصة بـ تويوتا كورولا من أهم المكونات الأساسية في العفشة لأنها تعمل علي أتزان السيارة خلال السير بالمنحنيات والملفات، كما تعمل علي امتصاص الصدمات الناتجة من المطبات والسير علي الأراضي الغير ممهدة .

بارة الاسكترا لـ تويوتا كورولا

تأتي بارة الاسكترا لـ تويوتا كورولا من موديل 2013 لموديل 2013 داخل سوق قطع الغيار بسعر 450 جنيه، وتصل الي 600 جنيه .

تويوتا كورولا تويوتا كورولا موديل 2008 قطع الغيار سعر قطع غيار السيارات موديل 2013 بيض مقصات تويوتا كورولا سوق قطع الغيار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

موضوعات متعلقة

بدلا من الحصان| ابتكار وحدة قياس جديدة لأداء السيارة بـ قوة الجمل

سعر لادا جرانتا 2023 بالأوفربرايس| صور

إلحق «إم جي ZS».. أقل من كيا أكسيد بـ 350 ألف جنيه|تفاصيل

دفع رباعي.. سيارات بمحركات جبارة بسعر 250 ألف جنيه| صور

سيارات فاخرة 2024 متعددة الاستخدمات | صور

سيارات SUV جديدة بـ 600 ألف جنيه| صور

سعرها 30 مليون دولار.. رولز رويس بمواصفات خاصة| صور

ميتسوبيشي باجيرو قريبا في الأسواق بـ نسخة جديدة.. فيديو

ترشيحاتنا

سلسلة انفجارات عنيفة تهز قاعدة أمريكية في ريف دير الزور بـ سوريا

الصحة: علاج 97.1% من إجمالي قوائم الانتظار بمحافظة الغربية خلال أكتوبر الماضي

ارتفع أمام 6 عملات.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات الرئاسة 2024 الخميس

عيب| تفاصيل اتهامات فاضحة لـ محمد صبحي..وحارس الزمالك يوضح ..القصة الكاملة

وظائف خالية بشركة مصر للطيران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة يومية تؤثر على الخصوبة لدى الشباب | دراسة صادمة

بعد دفاعها عنه.. من هي زوجة بيومي فؤاد؟

ببطانة أم لا.. جينيفر لوبيز تثير الجدل بفستان ذهبي في أحدث ظهور لها

بملابس هندية.. نوال الكويتية تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

فيديو

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

أوقفوا جنون إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير بسبب غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ