أجزاء تويوتا من موديل 2008 لـ موديل 2013 | تباع بهذه الأسعار

يبحث ملاك السيارات داخل سوق قطع الغيار الخاص بالسيارات عن أجزاء خاصة بسيارتهم ، وذلك من أجل استبدالها بالقطع التالفة لضمان عمل السيارة بشكل جيد وبدون أعطال ، ويختلف سعر قطع غيار السيارات عن بعضها البعض حسب نوع وفئة السيارة .

- يكشف زكريا سعيد صاحب أحد المحال التجارية عن أسعار قطع غيار غيار تويوتا من موديل 2008 لـ 2013 :

- المساعد الأمامي لـ تويوتا كورولا :

المساعد الأمامي لـ تويوتا كورولا عباره عن بستم يتحرك داخل شميز ويسهل الحركة بينهم زيت أو غاز أو الأثنين ، يقوم البستم بالضغط علي الزيت المتواجد داخل الشميز أثناء الضغط علي وزن السيارة أو عند المرور على مطب .

المساعد الأمامي لـ تويوتا كورولا

يباع المساعد الأمامي لـ تويوتا كورولا من موديل 2008 لموديل 2013 بسعر 2700 جنيه، ويصل الي 3700 جنيه .

- المساعد الخلفي لـ تويوتا كورولا :

المساعد الخلفي لـ تويوتا كورولا يعمل علي مص الصدمات ، بالإضافة الي أن المساعدين تساعد في تثبيت إطارات السيارة بالأرض في جميع الأوقات سواء عند السكون أو عند الحركة .

المساعد الخلفي لـ تويوتا كورولا

سعر المساعد الخلفي لـ تويوتا كورولا من موديل 2008 لـ موديل 2013 يصل داخل سوق قطع الغيار الي 1900 جنيه، ويرتفع ليصل الي 2600 جنيه .

- بيض مقصات تويوتا كورولا :

بيض مقصات تويوتا كورولا دورة هو الربط بين المقصات والمكان الذي يثبت به العجلات لضمان ثبات تحرك العجلات علي الطريق .

بيض مقصات تويوتا كورولا

يتواجد بيض مقصات تويوتا كورولا من موديل 2008 لموديل 2013 داخل سوق قطع غيار السيارات بسعر 375 جنيه، ويصل الي 525 جنيه

- بيض طرف تويوتا كورولا :

بيض طرف تويوتا كورولا تعمل علي السماح بحركة زاويه منقولة من أتياش الدركسيون إلى الركب الأمامية عند تحرك السيارة .

بيض طرف تويوتا كورولا

يتوافر بيض طرف تويوتا كورولا من موديل 2008 لموديل 2013 داخل سوق قطع الغيار بسعر 390 جنيه، ويصل الي 580 جنيه .

- بارة الاسكترا لـ تويوتا كورولا :

بارة الاسكترا الخاصة بـ تويوتا كورولا من أهم المكونات الأساسية في العفشة لأنها تعمل علي أتزان السيارة خلال السير بالمنحنيات والملفات، كما تعمل علي امتصاص الصدمات الناتجة من المطبات والسير علي الأراضي الغير ممهدة .

بارة الاسكترا لـ تويوتا كورولا

تأتي بارة الاسكترا لـ تويوتا كورولا من موديل 2013 لموديل 2013 داخل سوق قطع الغيار بسعر 450 جنيه، وتصل الي 600 جنيه .