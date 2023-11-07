نصائح لتنظيف المصابيح الأمامية للسيارة | تفاصيل

الإضاءة الأمامية للسيارة من أهم عوامل السلامة التي يجب تحققها من أجل السير علي الطرق السريعة ليلا بدون أي مشكلة ، ودائما يتعرض أصحاب السيارات لضعف الإضاءة الأمامية بالسيارة وذلك نتيجة ترك الأتربة علي المصابيح الأمامية التي تفقدها لإمعانها ، وبالتالي لا تخرج الإضاءة من المصابيح بالشكل المطلوب وتكون ضعيفة .

نصائح لتنظيف المصابيح الأمامية للسيارة

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري نصائح لتنظيف المصابيح الأمامية للسيارة :

نصائح لتنظيف المصابيح الأمامية للسيارة

1- الكشف علي المصابيح الأمامية :

تنطفئ المصابيح الأمامية ولا تعطي الإضاءة الأزمة عند تراكم الأتربة والأوساخ عليها وبالتالي ، يجب الكشف علي المصابيح في النهار ومعرفة ما اذا كانت تحتاج الي تلميع أو تغير .

نصائح لتنظيف المصابيح الأمامية للسيارة

وان كانت تحتاج الي تلميع فيجب غسلها بشكل جيد ، ومن ثم يقوم فني متخصص في تلميع المصابيح الأمامية .

2- ضعف الإضاءة الأمامية :

نصائح لتنظيف المصابيح الأمامية للسيارة

عند تآكل الطبقة الصلبة بأكملها من المصابيح الأمامية تضعف إضاءة المصابيح ، وينكشف البولي كربونات الناعم، ويبدأ في امتصاص الخدوش التي تسبب الضبابية ، وبالتالي لا تصدر السيارة الضوء المطلوب للسير علي الطرق السريعة .

3- تغير المصابيح الأمامية :

نصائح لتنظيف المصابيح الأمامية للسيارة

من الممكن بعد تلميع مصابيح السيارة إلا تصدر الضوء الازم لعملية السير ، وذلك لان المصابيح عادتنا ما تصنع من البلاستيك الذى يظهر عليه أعراض التلف بعد فترة معينة ، وفي هذه الحالة يمكن أن تحتاج الي تغير مصابيح سياراتك الأمامية للحصول علي ضوء قوي بالسيارة .