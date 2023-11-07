سعر النترا الجمل أوتوماتيك في السوق المصري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عدد كبير من الطرازات المطروحة للبيع ، وجاءت هذه الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل ملحوظ نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بعدة أزمات طاحنة منها ، عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

هيونداي النترا موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر هيونداي النترا الجمل موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل :

هيونداي النترا موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

- محرك النترا الجمل موديل 2007 :

تستمد سيارة هيونداي النترا موديل 2007 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 89 ألف/كم، وتابع باللون الفضي، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

- مواصفات هيونداي النترا الجمل :

هيونداي النترا موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

زودت سيارة هيونداي النترا موديل 2007 بالعديد من المميزات منها، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي ، وإضاءة أمامية ، وإضاءة خلفية ، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة يمكن ضبطها بشكل كهربائي، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة ، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة ، و4 جنوط للكاوتش ، وإشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

- سعر النترا الجمل موديل 2007 :

هيونداي النترا موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تتوافر سيارة هيونداي النترا موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 380 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .