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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر النترا الجمل أوتوماتيك في السوق المصري

هيونداي النترا موديل
هيونداي النترا موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

يتوافر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عدد كبير من الطرازات المطروحة للبيع ، وجاءت هذه الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل ملحوظ نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بعدة أزمات طاحنة منها ، عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

هيونداي النترا موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر هيونداي النترا الجمل موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل :

هيونداي النترا موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

- محرك النترا الجمل موديل 2007 :

تستمد سيارة هيونداي النترا موديل 2007 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ،  وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 89 ألف/كم، وتابع باللون الفضي، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

- مواصفات هيونداي النترا الجمل :

هيونداي النترا موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

زودت سيارة هيونداي النترا موديل 2007 بالعديد من المميزات منها، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي ، وإضاءة أمامية ، وإضاءة خلفية ، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة يمكن ضبطها بشكل كهربائي، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة ، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة ، و4 جنوط للكاوتش ، وإشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

- سعر النترا الجمل موديل 2007 :

هيونداي النترا موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تتوافر سيارة هيونداي النترا موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر  380 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

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